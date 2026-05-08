Espana agencias

Sanidad dice que todos los extranjeros del crucero serán repatriados, incluso con síntomas

Guardar
Google icon

Madrid, 8 may (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha garantizado la seguridad del dispositivo de evacuación y repatriación de los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus que llegará el domingo a Canarias y ha asegurado que todos los extranjeros serán repatriados a sus países, incluso si son sintomáticos.

Si no necesitan atención médica urgente, e "independientemente de que tengan algún síntoma, las personas extranjeras van a ser evacuadas y repatriadas igualmente", ha dicho la ministra en una entrevista en RNE en la que ha subrayado que ahora no es el momento "de introducir incertidumbres, miedos o un debate político estéril".

PUBLICIDAD

"Entiendo que el Partido Popular esté a otras cosas, pero nosotros desde el Gobierno de España, también desde el Gobierno de Canarias, vamos a asegurar la salud de las personas que vienen y también a asegurar la salud de toda la población", ha zanjado respecto a las quejas del PP por la falta de información por parte del Gobierno.

García ha respondido que "por supuesto" irá a comparecer, como ha pedido el PP, para "dar todas las explicaciones" de todas las decisiones que se han ido tomando y cuál ha sido su fundamento, pero ha querido insistir en que si la OMS ha confiado en España para esta operación es porque "tenemos unos dispositivos de salud pública y unos dispositivos de sanidad que son absolutamente ejemplares".

PUBLICIDAD

La ministra de Sanidad ha asegurado que el dispositivo "inédito" que España está coordinando para la acogida del barco, que llegará a Canarias a mediodía del domingo y que implica a otros 22 países, cuenta "con las garantías necesarias". "Tenemos que valorar todos los escenarios posibles que se nos vayan presentando, y por eso necesitamos la máxima coordinación y la máxima lealtad", ha apelado.

No obstante, y dado el tiempo transcurrido, ha opinado que el riesgo de que se presenten nuevas infecciones a bordo "es cada vez más bajo". Con todo, cuando se acerque el buque al puerto de Granadilla, donde no atracará, sino que fondeará, los cruceristas y tripulantes serán sometidos a un control a través de Sanidad Exterior y el Centro de Control Europeo y "en función de eso se tomarán las decisiones".

Sanidad ha contactado con los españoles y sus familiares para irles "informando puntualmente" del operativo; los 14, ha reiterado, "están bien" y con "muchísimas ganas de llegar a España".

Mónica García ha vuelto a apelar al "sentido común" y la responsabilidad de los españoles, de los que no duda aceptarán someterse a una cuarentena en el Gómez Ulla pero, si no, España cuenta con las herramientas legales para obligarles.

"Confiamos plenamente en que ellos son los primeros interesados, después además de lo que han vivido en el barco, en que hagamos una muy buena evaluación y un seguimiento estrecho de su situación", ha concluido. EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ingreso mínimo llega a 846.454 hogares en abril, con una cuantía media de 540,6 euros

Infobae

Los pasajeros del MV Hondius se trasladarán a tierra en una barcaza y bajarán por turnos del crucero

Los pasajeros del MV Hondius se trasladarán a tierra en una barcaza y bajarán por turnos del crucero

Detenido un camionero que superó ocho veces la tasa de alcohol permitida

Infobae

Las bibliotecas públicas, un espacio de encuentro para que los ciudadanos vayan "a crear"

Infobae

España define un equipo de 18 remeros para el estreno de la Copa del Mundo en Sevilla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El futuro de Keir Starmer, en el aire tras el revés electoral del laborismo británico: “Los resultados son muy duros y no hay forma de suavizarlos”

El futuro de Keir Starmer, en el aire tras el revés electoral del laborismo británico: “Los resultados son muy duros y no hay forma de suavizarlos”

El Ejército de Tierra refuerza sus capacidades de reconocimiento con 100 nuevos vehículos VERT de última generación

Camps abre el cajón que incomoda a Génova: insiste en su batalla contra Pérez Llorca por la presidencia del partido y del Consell con 300 avales en 48 horas

Los paspartús de Felipe VI y Letizia: la Casa del Rey se gasta entre 45 y 92 euros por cada orla de sus fotografías que entregan como regalo

Un Ayuntamiento de PSOE y Podemos rebaja a FCC y Acciona una multa de 9,3 a 2,2 millones despues de que sus operarios se saltaran 726 jornadas de trabajo en el contrato de limpieza

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No hagas esto cuando fiches en el trabajo, te vas a quemar e irá a peor”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No hagas esto cuando fiches en el trabajo, te vas a quemar e irá a peor”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de mayo

La Seguridad Social obliga a una beneficiaria a devolver 1.453 euros por el cobro indebido del Ingreso Mínimo Vital

Adiós a las hipotecas ‘baratas’: los bancos endurecen las exigencias para concederlas y suben su precio para esquivar riesgos

Italia y la ONU crean una coalición de 40 países para garantizar el suministro de fertilizante ante la guerra en Oriente Medio

DEPORTES

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte

El Rayo Vallecano firma su mejor fútbol de la temporada y accede a la final de la Conference League tras superar al Estrasburgo

Federico Valverde niega una pelea con Tchouaméni y atribuye su corte en la frente a un golpe accidental

Fede Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico tras una pelea con Tchouaméni y será baja para el Clásico