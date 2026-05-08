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RTVE emitirá el segundo debate electoral de Andalucía, organizado por Canal Sur

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Sevilla, 8 may (EFE).- RTVE emitirá el próximo lunes el segundo y último debate con motivo de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, organizado por Canal Sur con los candidatos a la presidencia de la Junta de los partidos con representación en el Parlamento andaluz.

Tras el que tuvo lugar el pasado lunes en el Centro de Producción de RTVE en Sevilla, este segundo debate se celebrará en la sede de Canal Sur en la capital andaluza con los líderes de PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante.

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Se emitirá en directo en La 1 en desconexión para Andalucía tras finalizar el Telediario 2 y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play, con una duración prevista hasta las 23:30 horas, ha informado este viernes RTVE.

Al finalizar el debate será analizado en un especial conducido por los periodistas Xabier Fortes y Laura Clavero, presentadores del primer debate electoral, acompañados por los analistas Alberto García Reyes, Daniel Cela, Elsa García de Blas, Juanma Lamet y Paco Camas.

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El primer debate en televisión entre los candidatos a la presidencia de la Junta emitido el pasado lunes consiguió un 15,2 % de cuota de pantalla en la emisión simultánea en La 1 y el Canal 24 horas, liderando su franja de emisión en Andalucía.

El debate reunió a una media de 363.000 espectadores y alcanzó 1,1 millones de espectadores únicos (1.095.000) a lo largo de su emisión.

A nivel nacional, el debate anotó un 1,2 % de cuota de pantalla y 156.000 espectadores de media en el Canal 24 horas, mientras que el análisis posterior llegó al 3,2 % de cuota y 263.000 espectadores. En conjunto, llegó a más de un millón de espectadores únicos (1.042.000). EFE

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EFE

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