Mónica García, Grande-Marlaska y el director de la OMS viajan a Tenerife este sábado

Madrid, 8 may (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se desplazan este sábado a Tenerife para coordinar el operativo desplegado ante la llegada del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla.

"La delegación partirá a las 18:00 horas y realizará un seguimiento directo desde el puesto de mando habilitado para garantizar la coordinación entre administraciones, el control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuesta previstos", ha informado Interior este viernes.

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La llegada del buque estaba prevista el mediodía del domingo, pero todo apunta a que se va a adelantar y se sitúe frente a la costa de Tenerife de madrugada, entre las 3:00 y las 5:00 horas, y tan pronto como amanezca el domingo, fondeará en el interior del puerto de Granadilla.

La evacuación de los ocupantes del buque, de 23 nacionalidades, está organizada para el domingo a plena luz del día, aprovechando el buen estado de la mar, antes de que empeore el lunes.

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Se trata de un complejo operativo para garantizar que los 151 ocupantes, entre ellos expertos de la OMS, son repatriados sin que haya riesgo para la población ni para los trabajadores que participarán en el protocolo.

El pasado 4 de mayo, la OMS pidió a España que acogiera en Canarias al crucero en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario". EFE

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