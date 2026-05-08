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Más de 1.000 euros por seguir una etapa del Giro desde el coche del Visma

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Alba Calzado

Madrid, 8 may (EFE).- 45 pujas. Un precio final de 1.200 euros. Es el resultado de la subasta para acompañar al equipo Visma | Lease a Bike durante la etapa 13 del Giro de Italia. El ganador estará en el hotel, el autobús y hasta en las charlas previas a la carrera. Los aficionados ya no quieren solo objetos; quieren experiencias.

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"Ofrece una visión del ciclismo que normalmente no está al alcance de los aficionados”, explica Ana Maria Covrig, experta en ‘memorabilia’ deportiva. “Poder ver las carreteras por las que compiten los ciclistas y vivir el ambiente de cerca es realmente único: una experiencia inolvidable. Hacerlo acompañado por el equipo lo hace aún más emocionante”, añade.

El ganador de la subasta será recibido por personal del equipo, que le enseñará el hotel y el autobús, donde podrá conocer a algunos de los corredores. Además, podrá seguir la etapa, entre Alessandria y Verbania, desde dentro del coche del equipo, hasta disfrutar en directo de la ceremonia del podio.

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Convivencia con los objetos materiales. No es la única manera de acceder a esta exclusiva forma de seguir una etapa. El propio Giro ofrece el formato de ‘hospitality’ Giro Club, con opciones VIP para las 21 jornadas de carrera agrupadas en diferentes paquetes que van desde las 100 libras, por ver la salida un día desde una zona reservada, hasta las 1.350, por recorrer las etapas más importantes en un coche acreditado.

No obstante, también hay todavía un mercado para los objetos de recuerdo. En la misma subasta del equipo Visma, organizada por Catawiki, dos maillots del belga Wout van Aert, ganador de la última París-Roubaix, se vendieron respectivamente por 1.450 y 3.400 euros (el que llevó en el Tour de Flandes de 2026).

“Cuentan la historia completa de lo que sucede allí. No solo el resultado, sino todo lo que se necesita para llegar. Saber que ahora pueden llegar a los aficionados que valoran esa conexión hace que la historia continúe más allá de la línea de meta”, declara a la casa de subastas Jonas Vingegaard, líder del equipo y máximo favorito para hacerse con la victoria en el Giro, que arranca este viernes.

Experiencias para todos los aficionados El ciclismo no es el único deporte que se ha sumado a la venta de experiencias, la última moda de la mercadotecnia deportiva. El fútbol también está explorando esta oportunidad de negocio. Porque los aficionados no solo quieren tener las cosas de sus ídolos, sino formar parte de su mismo ecosistema.

LaLiga, en una campaña junto a la empresa de alojamientos turísticos Airbnb, vende “formas únicas de disfrutar del fútbol”, según el organismo. Tres viajeros pudieron disfrutar de una visita a Fuentealbilla (Albacete) guiada por Andrés Iniesta, su vecino más ilustre, y disputar una pachanga contra representantes del equipo local.

También el delantero Fernando Morientes abrió las puertas de su casa a un grupo de aficionados, a los que invitó a unas tapas y mostró su colección personal de recuerdos deportivos.

“Ha sido una experiencia de díez. Hemos estado super a gusto. Como el que está en casa con amigos de ‘charreta’. Tanto Morientes como su mujer Victoria han sido increíbles. Volvería sin dudarlo. Es una experiencia muy chula para saber todo lo que hay de más de la vida de un futbolista”, publicó Iris, de Benidorm (Alicante), como reseña de la experiencia. Cinco estrellas.

En otros casos, el fin es solidario. La doble medallista olímpica en natación artística Ona Carbonell sorteó una tarde junto a ella en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat (Barcelona) para financiar un espacio terapéutico en el hospital Germans Trias de Badalona.

La forma de participar en el sorteo fue realizar una donación de al menos 5 euros en la plataforma FansxLife, y diez afortunados obtuvieron el premio, del cual disfrutaron el pasado 4 de mayo, cuando pudieron conocer las instalaciones de la mano de Carbonell.

En esa misma plataforma se sortean, también con fines solidarios, cenas con protagonistas del mundo del motor, invitaciones al Gran Premio de Cataluña de Fórmula 1 o conocer en persona a la futbolista del Barcelona Patri Guijarro. EFE

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EFE

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