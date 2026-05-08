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La academia del Benfica no forma para vender, pero es la que más factura

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Carlota Ciudad

Lisboa, 8 may (EFE).- João Neves, João Félix, Gonçalo Ramos y João Cancelo tienen en común no sólo que son futbolistas portugueses de alcance internacional, sino que comparten sus orígenes, ya que todos se formaron en el Benfica, el club cuya academia es la más lucrativa del mundo.

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Así lo indica el último estudio publicado por el Observatorio del Fútbol CIES, que muestra que esta asociación deportiva fue la que más dinero ingresó de la transferencia de jugadores desde su escuela formativa en la última década, con 589 millones de euros.

En la dirección de este departamento del club está Guilherme Müller, que en una entrevista con EFE se mostró "satisfecho" con este resultado y reconoció la formación como "un pilar esencial" para la sostenibilidad económica del Benfica, aunque el objetivo principal no sean las transferencias.

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"No formamos para vender, formamos para alimentar a nuestro equipo principal, pero somos conscientes de que en un país como Portugal esta estrategia es esencial", dijo Müller en las instalaciones del Campus Benfica, el centro de formación y entrenamiento del equipo, ubicado en la localidad de Seixal (área metropolitana de Lisboa).

Para mantener el nivel, aspiran a que cada año haya al menos dos nuevos jugadores en la academia capaces de entrar en el equipo principal, aunque ven esta cifra como una media y no como un número cerrado anual. Esta campaña, las dos grandes perlas que ya han debutado a las órdenes de José Mourinho son Daniel Banjaqui y Anísio Cabral, sobre los que hay puestas muchas esperanzas.

Cuestionado sobre qué es lo más importante para lograr ese objetivo, si el talento o la formación, Müller parafraseó un dicho que enarbola el club: "No hay proyectos de formación de calidad sin jugadores de calidad".

"El talento juega un papel muy, muy, muy importante aquí, aunque, obviamente, complementado por el trabajo. Damos mucha importancia a nuestro 'software', que son nuestras personas, nuestros entrenadores, las personas que acompañan a los deportistas y, por lo tanto, obviamente, hay margen para refinar el talento a lo largo de varios años", planteó, alegando que son dos factores complementarios.

Sin dar datos, Müller explicó que el área de formación registra pocos ingresos directos, por lo que intentan crear sus propias líneas de negocio, valorizando el conocimiento que han ido adquiriendo con los años y su modelo de escuelas.

Por ello, en el Benfica han decidido invertir de forma "significativa" en el departamento dedicado al 'scouting' de jóvenes con potencial, una prioridad en un momento en el que hay una "fuerte" competencia tanto a nivel nacional como internacional.

"El trabajo de este ejército es todos los fines de semana ir por todo el país viendo partidos, viendo jugadores, buscando los próximos talentos", expuso Müller, quien reconoce que un departamento "fuerte" de 'scouting' es la "primera piedra" para después liderar los rankings.

Su prioridad es buscarlos en Portugal, un país pequeño que ven como "una mina de oro" por la cantidad de personas con potencial disponibles.

Una vez captados los talentos, que cada vez tienen que encontrar más jóvenes por la competencia, ve como "un paso decisivo" apostar por una buena red de centros de formación y entrenamiento en el país que permita retener ese talento, incluso cuando los seleccionados sean demasiado jóvenes como para ir al campus en Seixal.

"El Benfica lo que hizo fue crear pequeñas casas-madre por el país, con nuestros entrenadores, con nuestra metodología, por lo tanto, sin recorrer a socios, para que puedan estar más cerca de sus casas" y, aun así, ligados al club lisboeta, expuso el responsable.

Con el tiempo, las nuevas promesas del fútbol son dirigidas al Benfica Campus, donde diariamente trabajan 192 jugadores y residen 78, apoyados por 43 entrenadores y 46 empleados del departamento de salud y rendimiento, según datos de la organización.

Allí disponen de 9 campos, habitaciones, gimnasios, salas de fisioterapia y salas de estudio, entre otros servicios, que les permiten entrenarse mientras mantienen su educación escolar y reciben apoyo social, donde les ofrecen formación sobre otros aspectos "de la vida".

Ya tenían un protocolo de formación antes de que existiera el Benfica Campus, creado hace 20 años, aunque Müller reconoce que su apertura fue "un antes y un después" en la historia del club.

"La formación ha sido una apuesta muy, muy significativa y, por lo tanto, ha habido una inversión robusta en ella. El estudio del CIES muestra que, por muy robusta que haya sido la inversión hecha estos 20 años, compensó claramente", concluyó el responsable.

En estos años, el Benfica ha logrado ventas millonarias, siendo la mayor de ellas la del delantero João Félix al Atlético de Madrid, que en 2019 acordó desembolsar por él 127 millones de euros.

Si tuviera que analizar qué tienen en común los jugadores formados en el Benfica, Müller consideró que, desde los delanteros hasta los porteros, los futbolistas encarnados tienen un "altísimo nivel", con calidad táctica y técnica, y han sido capaces de dar "una buena respuesta" a las necesidades en el campo. EFE

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EFE

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