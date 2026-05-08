Funes: "El Sporting no ha sido capaz de engancharse, pero tiene un plantillón"

Málaga, 8 may (EFE).- El técnico del Málaga, Juanfran Funes, afirmó en vísperas de recibir el sábado al Sporting en La Rosaleda, en la trigésima novena jornada de LaLiga Hypermotion, que el equipo gijonés "no ha sido capaz de engancharse al objetivo del ascenso", pero "tiene muy buenos jugadores, un plantillón, y está bien dirigido" por Borja Jiménez.

El entrenador del conjunto malaguista, sexto con 63 puntos frente a los 52 del Sporting, duodécimo, declaró este viernes en rueda de prensa que la distancia de los asturianos con los puestos de promoción de ascenso "es grande", pero advirtió de que les espera "un gran equipo", por lo que deben "afrontar el partido desde el respeto y la humildad", y dar su "mejor versión".

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También aseguró que sus jugadores no van a relajarse, a pesar de que el Sporting no tenga objetivos importantes a su alcance, ya que saben del "talento" de un adversario que "en otras circunstancias estaría luchando por otra cosa", y añadió: "las cosas pueden ir bien o no, pero por relajación no va a ser, todo el mundo está muy enchufado".

El granadino recordó el encuentro de la primera vuelta en el Estadio El Molinón-Enrique Castro 'Quini', donde el Málaga ganó 1-3 y, según Funes, fue la primera vez que el Málaga "demostró" que tenía "diferentes registros al jugar con dos delanteros", en un "partido emocionante, también por el contexto, y que por el ambiente parecía de Primera División".

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Sobre el delantero Adrián Niño, que alterna la titularidad con la suplencia y lleva 11 goles, el técnico recalcó que "el talento de Adri está más que contrastado y puede iniciar los partidos perfectamente", al igual que Carlos Ruiz 'Chupete', porque en el Málaga "los jugadores que entran" desde el banquillo "se benefician después de lo que otros han hecho antes".

"Hay veces que toca hacer un trabajo u otro para que la fachada quede brillante. Los dos pueden hacer ambos trabajos. Las cosas pasan porque tenemos grandes jugadores, tres delanteros formidables y también un gran centro del campo, y no es casualidad. Gracias a ello, hacemos buenos partidos. No solo es mérito de los once que salen primero", argumentó. EFE

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