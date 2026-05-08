En junio volverán a buscar al montañero desaparecido en 2022 en la Sierra de Béjar

Plasencia (Cáceres), 8 may (EFE).- Los próximos días 13 y 14 de junio se llevará a cabo una nueva jornada de búsqueda del montañero barcelonés desaparecido en la Sierra de Béjar (Salamanca) en diciembre de 2022.

Desde entonces no se tienen noticias del paradero de José Antonio Martínez, de 45 años, un aficionado al montañismo que emprendió la ruta entre la plataforma de El Travieso y la cima del pico Calvitero, que se sitúa a unos 2.400 metros de altura y que se encuentra en el punto limítrofe entre Castilla y León y Extremadura.

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La última señal de su teléfono móvil se localizó en el repetidor de la zona del Torreón, ya en la parte de Cáceres.

José Antonio Martínez y su mujer, Mercedes, viven en las Franqueses del Vallès (Barcelona) y habían viajado a Ceclavín (Cáceres), el pueblo de ella, para pasar las vacaciones navideñas cuando se produjo su desaparición.

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La Asociación Subiendo Montañas ha comenzado a sumar personal voluntario para realizar nuevas batidas por la cara sur de la Sierra de Béjar.

"Se solicita colaboración de voluntarios que quieran participar en el dispositivo, con experiencia en montaña, que sepan desenvolverse por terreno complejo. El punto de partida será desde La Plataforma El Travieso, en la localidad de Candelario", según ha indicado el colectivo. EFE

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