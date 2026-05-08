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El IBEX 35 baja el 0,80 % y pierde los 18.000, mientras IAG cae el 5 % tras los resultados

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Madrid, 8 may (EFE).- La Bolsa española baja el 0,80 % tras la apertura de este viernes y pierde los 18.000 puntos, en una jornada que estará marcada por las tensiones en Oriente Medio y la publicación del informe oficial de empleo de EE.UU. de abril, y mientras IAG destaca al bajar más del 5 % tras presentar resultados.

A las 9.10 horas, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,80 %, hasta los 17.912,6 puntos. Las ganancias del año se reducen al 3,49 %.

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Dentro del indicador, IAG, que ha presentado resultados, baja el 5,06 %; seguido de Grifols, el 3,8 %; y Acerinox, el 3,79 %.

Santander también pierde el 1,57 %; BBVA, el 1,03 %; Inditex, el 1,02 %; Telefónica, el 1,01 %; e Iberdrola, el 0,61 %; mientras que Repsol avanza el 0,23 %.

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En el lado de las ganancias solo cotizan cuatro valores encabezados por Amadeus, que sube el 3,74 % tras comunicar sus cuentas.

La Bolsa española mantiene este viernes la tendencia negativa después de que en la víspera se impusiera el rojo en la renta variable europea y estadounidense.

El IBEX cerró con un retroceso del 0,24 %, aunque terminó por encima de los 18.000 puntos, pendiente de la posibilidad de acuerdo de paz en Oriente Medio, a pesar de que se produjeron nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en la víspera que su país mantiene negociaciones con Irán y que persiste el alto el fuego.

Estados Unidos también está a la espera de que las autoridades iraníes respondan al memorando de entendimiento que les han entregado para poder alcanzar dicho acuerdo.

En este contexto, Wall Street acabó en rojo, aunque durante la jornada, tanto el S&P 500 como el Nasdaq llegaron a marcar nuevos máximos intradía.

Los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street adelantan una apertura levemente positiva este viernes, a la espera de que se publique el informe de empleo en Estados Unidos de abril.

Asimismo, el mercado estará pendiente de los aranceles, ya que el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha bloqueado la imposición de una tasa global del 10 % a la mayoría de las importaciones, al considerar que el presidente Trump invocó "de forma incorrecta" una ley comercial de hace décadas para aplicar estos gravámenes.

Previamente a la apertura en Europa, las Bolsas asiáticas registran caídas generalizadas este viernes, que alcanzan el 0,62 % en el caso del Hang Seng de Hong Kong.

El Nikkei de Tokio, que ayer alcanzó máximos históricos, desciende el 0,19 %; mientras que la Bolsa de Shanghái cotiza plana.

Con el euro a 1,174 dólares, los principales mercados europeos cotizan a la baja en la apertura: Fráncfort se deja el 1 %; París, el 0,91 %; Milán, el 0,57 %; y Londres, el 0,56 %.

El brent, el crudo de referencia de Europa, sube este viernes pendiente de Oriente Medio. Avanza el 0,42 %, hasta los 100,45 dólares.

En otros mercados, el oro sube el 0,78 % y se cambia a 4.723,6 dólares, en tanto que la plata avanza el 2,21 %, hasta los 80,19 dólares.

El bitcóin, por el contrario, cae el 0,71 %, hasta los 79.305,19 dólares.

La rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 3,442 %, con la prima de riesgo con Alemania en 43 puntos básicos. EFE

(foto)(vídeo)

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EFE

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