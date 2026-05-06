Espana agencias

La FIFA publica un libro que repasa la década de Infantino y revela episodios inéditos

Guardar

Roma, 6 may (EFE).- "A las mujeres les gusta el fútbol tanto como a los hombres: ¿por qué no pueden entrar a los estadios?", preguntó Gianni Infantino al expresidente iraní Hasán Rohaní, como revela un libro del periodista Alessandro Alciato publicado por la FIFA que repasa su década en el mandato y revela episodios inéditos.

Diez años después de que Infantino asumiera como presidente de la organización, la FIFA publicó una obra titulada "Hacia Adelante – La revolución del fútbol: Los primeros 10 años de Gianni Infantino en la FIFA", en la que el italiano Alciato, autor de las biografías de Andrea Pirlo y Carlo Ancelotti, entre otros, ofrece una mirada entre bastidores a algunos de los momentos más relevantes de su presidencia.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, las complejas negociaciones con las autoridades iraníes que permitieron la presencia de mujeres en partidos en Irán, culminadas en 2019 cuando, por primera vez, rompieron el tabú al entrar al estadio Azadi de Teherán y se convirtieron en protagonistas del encuentro clasificatorio para el Mundial entre Irán y Camboya.

O aquel momento en que un encuentro amistoso en el que participó el boliviano Evo Morales dio un giro "inesperado y dramático" cuando lanzó un penalti al mítico portero uruguayo Jorge Seré, quien logró detenerlo, tras lo cual Infantino abandonó el campo apresuradamente, sin siquiera cambiarse de ropa.

PUBLICIDAD

El libro, según informó la FIFA, relata la trayectoria de un presidente que asumió el cargo el 26 de febrero de 2016 y que ahora, diez años después, muestra una "historia de transformación e impacto global".

A lo largo de la obra, se destacan iniciativas como la redistribución de ingresos, el impulso al fútbol femenino y los esfuerzos por reforzar la transparencia institucional tras años marcados por escándalos de corrupción.

También se analizan proyectos como la Cámara de Compensación de la FIFA, destinada a apoyar a clubes más pequeños, y el desarrollo de competiciones internacionales, incluyendo el nuevo Mundial de Clubes de 32 equipos, cuya primera edición se celebró en Estados Unidos en 2025.

En el prólogo, Infantino subraya que su objetivo ha sido "hacer crecer el fútbol en todo el mundo y mejorar las condiciones de quienes lo practican" en las 211 federaciones miembro.

"Gracias lógicamente a los aficionados de todo el mundo, de los cuales tengo el honor de formar parte. Son los propulsores de todas y cada una de nuestras iniciativas", agrega el presidente en el preámbulo.

La obra fue distribuida entre los miembros del Consejo de la FIFA y representantes de federaciones durante el 76º Congreso del organismo, celebrado el 30 de abril en Vancouver.

Los beneficios de la obra se destinarán a iniciativas conjuntas de la FIFA y Global Citizen, con el objetivo de promover el acceso a la educación y al deporte para niños en todo el mundo. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El fiscal alude al pacto "cerrado y privilegiado" de Ábalos y Aldama para las mascarillas

Infobae

Estudio calcula que eliminar la pobreza en España costaría 24.000 millones, el 1,8 del PIB

Infobae

Un año de prisión para un exconcejal de Estella (Navarra) que gastó con fines privados 9.623 euros de dinero público

Un año de prisión para un exconcejal de Estella (Navarra) que gastó con fines privados 9.623 euros de dinero público

Detenida en Granada una holandesa por sustracción internacional de su hija menor en 2021

Infobae

La mujer asesinada en Tenerife no estaba en VioGén y llevaba dos semanas separada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Clavijo, presidente de Canarias, asegura que solo dispone de una cama de alto aislamiento para atender a los enfermos por hantavirus

Clavijo, presidente de Canarias, asegura que solo dispone de una cama de alto aislamiento para atender a los enfermos por hantavirus

Un portacontenedores francés que transitaba el estrecho de Ormuz sufre un ataque “de origen desconocido” que deja a varios tripulantes heridos

El fiscal señala que Pedro Sánchez “no era el número 1″ de la trama del ‘caso mascarillas’ y ve posible la rebaja de condena de Aldama

Miguel Ángel Rodríguez declara en Plaza de Castilla por presunta revelación de secretos: “El PSOE quiere hacerme parecer culpable”

Un azafato de tierra de American Airlines es despedido por revender por 50 euros los billetes gratuitos que la aerolínea ofrece a sus empleados

ECONOMÍA

La guerra en Irán restará dos décimas al crecimiento de la economía española en 2026 y empujará la inflación hasta el 3,3%

La guerra en Irán restará dos décimas al crecimiento de la economía española en 2026 y empujará la inflación hasta el 3,3%

El Parlamento Europeo pide a España que reconsidere el cierre de la central nuclear de Almaraz hasta al menos 2040

Esto es lo que dice la ley sobre si se puede vender o alquilar una casa de protección oficial

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Nissan plantea despidos en Cataluña como parte de un ERE a 900 trabajadores en toda Europa

DEPORTES

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Álvaro Carreras da por cerrado el altercado con un compañero en el Real Madrid: “Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”

El último baile de Griezmann en Champions como rojiblanco: el Principito se quedó sin su ‘orejona’

La polémica jugada del partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid: reclamaron penalti a Griezmann, pero el árbitro pitó falta de Pubill

Las palabras de Simeone tras caer eliminados ante el Arsenal en semifinales de Champions: “Dimos todo lo que teníamos”