La FIFA publica un libro que repasa la década de Infantino y revela episodios inéditos

Roma, 6 may (EFE).- "A las mujeres les gusta el fútbol tanto como a los hombres: ¿por qué no pueden entrar a los estadios?", preguntó Gianni Infantino al expresidente iraní Hasán Rohaní, como revela un libro del periodista Alessandro Alciato publicado por la FIFA que repasa su década en el mandato y revela episodios inéditos.

Diez años después de que Infantino asumiera como presidente de la organización, la FIFA publicó una obra titulada "Hacia Adelante – La revolución del fútbol: Los primeros 10 años de Gianni Infantino en la FIFA", en la que el italiano Alciato, autor de las biografías de Andrea Pirlo y Carlo Ancelotti, entre otros, ofrece una mirada entre bastidores a algunos de los momentos más relevantes de su presidencia.

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Por ejemplo, las complejas negociaciones con las autoridades iraníes que permitieron la presencia de mujeres en partidos en Irán, culminadas en 2019 cuando, por primera vez, rompieron el tabú al entrar al estadio Azadi de Teherán y se convirtieron en protagonistas del encuentro clasificatorio para el Mundial entre Irán y Camboya.

O aquel momento en que un encuentro amistoso en el que participó el boliviano Evo Morales dio un giro "inesperado y dramático" cuando lanzó un penalti al mítico portero uruguayo Jorge Seré, quien logró detenerlo, tras lo cual Infantino abandonó el campo apresuradamente, sin siquiera cambiarse de ropa.

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El libro, según informó la FIFA, relata la trayectoria de un presidente que asumió el cargo el 26 de febrero de 2016 y que ahora, diez años después, muestra una "historia de transformación e impacto global".

A lo largo de la obra, se destacan iniciativas como la redistribución de ingresos, el impulso al fútbol femenino y los esfuerzos por reforzar la transparencia institucional tras años marcados por escándalos de corrupción.

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También se analizan proyectos como la Cámara de Compensación de la FIFA, destinada a apoyar a clubes más pequeños, y el desarrollo de competiciones internacionales, incluyendo el nuevo Mundial de Clubes de 32 equipos, cuya primera edición se celebró en Estados Unidos en 2025.

En el prólogo, Infantino subraya que su objetivo ha sido "hacer crecer el fútbol en todo el mundo y mejorar las condiciones de quienes lo practican" en las 211 federaciones miembro.

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"Gracias lógicamente a los aficionados de todo el mundo, de los cuales tengo el honor de formar parte. Son los propulsores de todas y cada una de nuestras iniciativas", agrega el presidente en el preámbulo.

La obra fue distribuida entre los miembros del Consejo de la FIFA y representantes de federaciones durante el 76º Congreso del organismo, celebrado el 30 de abril en Vancouver.

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Los beneficios de la obra se destinarán a iniciativas conjuntas de la FIFA y Global Citizen, con el objetivo de promover el acceso a la educación y al deporte para niños en todo el mundo. EFE