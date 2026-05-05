El móvil revela contactos previos de los acusados del homicidio del médico de Almería

Almería, 5 may (EFE).- Un informe técnico de la Guardia Civil ha revelado en un teléfono móvil comunicaciones y movimientos previos de los acusados del homicidio del médico Rafael Piorno Fermoselle, de 76 años, cuyo cadáver fue hallado con signos de violencia en agosto de 2024 en Roquetas de Mar (Almería).

Rafael Piorno Fermoselle, conocido facultativo y candidato del PP en varias elecciones municipales al Ayuntamiento de Roquetas, fue hallado sin vida, maniatado con bridas y con heridas de arma blanca en su domicilio de la barriada de Aguadulce.

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Por estos hechos permanecen en prisión provisional Óscar F.S., presunto autor material, procedente de León, y José Javier R. F., policía nacional destinado en El Ejido (Almería), paciente de la víctima y presunto ideólogo de un plan para cometer un robo que culminó en la muerte del doctor.

Según el informe del Equipo de Delitos contra las Personas de la Policía Judicial, al que ha tenido acceso EFE, los agentes analizaron el terminal de Óscar F.S y descartaron realizar un informe técnico del de José Javier F.M., ya que este solo presentaba actividad a partir del 26 de agosto.

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El volcado del móvil del presunto autor material ha constatado que tenía guardado el número del policía bajo un pseudónimo y de su terminal se han recuperado catorce comunicaciones a través de la aplicación WhatsApp, consistentes en llamadas, videollamadas y mensajes cifrados, sin que haya sido posible extraer archivos de texto.

Este registro telefónico documenta interacciones desde las 08:30 horas del 22 de agosto hasta las 22:40 del 24 de agosto. El inicio de estas comunicaciones coincide con las labores de vigilancia a la vivienda del médico, cuando Óscar F.S. se habría puesto en contacto con la víctima para concertar una falsa visita sobre la compraventa del inmueble.

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El último registro se produjo un día después de los hechos, coincidiendo con el momento en el que el policía habría trasladado a su presunto cómplice a la estación de autobuses de Almería para facilitar su huida.

El dispositivo almacenaba los billetes que prueban el desplazamiento de Óscar F.S. desde León el 21 de agosto. Este trayecto guarda correspondencia con la reserva realizada ese mismo día a las 17:30 horas en un hotel Aguadulce por el policía y su pareja. Esa misma noche, el agente recogió a Óscar en la estación y lo llevó a dicho alojamiento. EFE

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