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Casi 37.000 personas se han inscrito hasta ahora para la misa del papa en Gran Canaria

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Las Palmas de Gran Canaria, 7 may (EFE).- Casi 37.000 personas se han inscrito hasta la fecha para seguir en vivo la misa que ofrecerá el papa en el estadio de Gran Canaria el 11 de junio desde los tres recintos habilitados para ello (el campo de fútbol, su anexo y el Arena), en una cifra que crece a razón de 2.000 peticiones diarias.

Según ha informado este jueves la Diócesis de Canarias, se prevé que a esa misa acudan unos 200 sacerdotes procedentes de distintos puntos de España.

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El obispo, José Mazuelos, ha detallado en rueda de prensa que León XIV llegará a Gran Canaria procedente de Barcelona el 11 de junio para participar en Arguineguín en un encuentro en el que se homenajeará a los migrantes africanos llegados a la isla en patera, y también a los latinoamericanos que residen en Canarias.

Ese primer acto de la "visita apostólica, no política", del papa a Gran Canaria, que estará "enfocada en la caridad", servirá para agradecer la labor humanitaria que desempeñan en ese puerto "los ángeles de los migrantes en el océano Atlántico", es decir, los trabajadores de Salvamento Marítimo, Cruz Roja, Guardia Civil, Policía Nacional y los propios pescadores, ha precisado Mazuelos.

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Junto a 1.800 vecinos y unos 200 representantes eclesiásticos e institucionales tendrá lugar en Arguineguín una ofrenda floral al mar por los migrantes muertos en su intento de llegar a Canarias, en cuya memoria se instalará una cruz confeccionada con madera de cayuco.

En ese muelle León XVI conocerá de primera mano la experiencia migratoria vivida por supervivientes a la Ruta Canaria, una de las más mortíferas del mundo.

Tras esta primera parada en Gran Canaria, en la que el papa ofrecerá un discurso, se prevé que se desplace hasta la capital de la isla, donde será recibido por la alcaldesa, Carolina Darias, junto al Teatro Pérez Galdós, tras lo cual iniciará un recorrido en papamóvil hasta llegar a la catedral de Santa Ana.

Su llegada a la catedral, donde se reunirá con medio millar de miembros de la Iglesia, podrá presenciarse desde las 1.300 sillas que se ubicarán en la plaza de Santa Ana.

Tras almorzar y descansar en la sede del Obispado de la Diócesis de Canarias, en el barrio histórico de Vegueta, donde pernoctará al término de la jornada, León XIV protagonizará el "acto estrella" de su primera visita a Gran Canaria: la misa que oficiará a partir de las 18:30 horas en el estadio y que podrá seguirse tanto desde ese recinto, en directo, como a través de pantallas desde su anexo y el Gran Canaria Arena.

Las puertas de esos recintos se abrirán a las 14:00 horas para garantizar la entrada escalonada de los asistentes, muchos de ellos desplazados desde otras islas y los distintos municipios de Gran Canaria, por lo que Mazuelos ha insistido este jueves en la idoneidad de suspender la jornada escolar en la isla de forma que se pueda contar con autobuses suficientes para garantizar la movilidad, para lo que también se pide usar el transporte público.

De la misma manera que la visita de Juan Pablo II a Santiago de Compostela dio proyección internacional a lo que hoy se conoce como el Camino de Santiago, Mazuelos confía en que la estancia de León XIV en Canarias sirva para mostrar al mundo la riqueza humanitaria de las islas.

Antes de la misa, está previsto que el papa recorra en papamóvil los tres recintos desde la que podrá seguirse. EFE

(foto)(vídeo)

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EFE

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