Profesionales del Derecho aúnan criterios jurídicos de los consejos consultivos de España

Granada, 7 may (EFE).- Más de cien profesionales del Derecho administrativo y consultivo de España analizan estos días en el Consejo Consultivo de Andalucía, con sede en Granada, soluciones jurídicas ante situaciones muy similares que son comunes a todos los consejos consultivos del país.

Se trata de unas jornadas técnicas organizadas por el Consejo Consultivo de Andalucía en colaboración con el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana que tienen también el objetivo de estrechar los lazos entre los órganos consultivos de toda España.

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Los juristas buscan homogeneizar soluciones jurídicas ante situaciones similares porque la normativa no ofrece una solución clara en muchas ocasiones, de ahí la necesidad de poner en común distintas alternativas para intentar aunar criterios y ofrecer así seguridad jurídica a los ciudadanos, informa el Consejo Consultivo de Andalucía.

El encuentro también busca abrir las puertas del órgano consultivo a todos los profesionales del Derecho, ya que son ellos los que redactan muchos de los asuntos que, posteriormente, a través de las administraciones, llegan hasta los consejos consultivos.

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Se trata de "abrir espacios de reflexión serena y rigurosa" sobre el papel de estos órganos, ha explicado este jueves durante la inauguración la presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, María Jesús Gallardo.

Por su parte, la presidenta del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, Margarita Soler, ha incidido en la importancia de garantizar el máximo rigor de los dictámenes.

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Son cuatro los temas centrales en los que confluyen todos los consejos consultivos: las responsabilidades patrimoniales, las revisiones de oficio, el urbanismo y la contratación, asuntos todos ellos que abordarán las jornadas entre este jueves y mañana viernes. EFE