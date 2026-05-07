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Mineros encerrados en Asturias salen del pozo y piden actuar contra empresarios piratas

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Oviedo, 7 may (EFE).- Los mineros de Mina Miura, que este jueves han abandonado su encierro de quince días a 300 metros de profundidad en una explotación de Tormaleo (Ibias) para iniciar mañana una marcha de varios días hasta la sede del parlamento asturiano con la que seguir exigiendo el pago de sus salarios y el mantenimiento de la actividad, han pedido que los empresarios "piratas" no queden "impunes".

En un acto celebrado en la bocamina de esta explotación de Tormaleo (Ibias), en el suroccidente asturiano, el portavoz de los mineros, José María Pérez Pereira, ha remarcado que su lucha no es solo la de los mineros sino la de "todos los obreros que se enfrentan a esta situación a diario en muchos puestos de trabajo, no solo en la minería".

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Pérez Pereira ha subrayado que la suya es una reivindicación y una lucha "justa" que debería ser "un ejemplo para que los empresarios que se dedican a explotar y a lucrase especulando con el sufrimiento de las familias sepan que no pueden salir impunes".

Los cuatro mineros que han abandonado su encierro iniciarán mañana, viernes, una marcha en seis etapas de unos 160 kilómetros hasta la sede de la Junta General del Principado, en Oviedo, adonde llegarán el próximo miércoles para tratar de aumentar la presión sobre "un empresario a la fuga".

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Los mineros, que marcharán bajo el lema 'Mina Miura en lucha por nuestro empleo y el futuro del Suroccidente', denuncian que el nuevo propietario de la mina adquirió los derechos mineros el pasado mes de octubre con el compromiso de pagar las nóminas adeudadas a la veintena de trabajadores de la explotación y retomar la actividad, sin que haya cumplido hasta el momento.

Los trabajadores reclaman el mantenimiento de la actividad en una explotación que "siempre ha sido rentable", llevan diez meses sin cobrar y se les adeudan un total de trece nóminas.

Pérez Pereira ha agradecido el apoyo recibido de todos los partidos políticos, pero ha pedido que ello no solo quede en palabras y que "remen al unísono".

En caso de no obtener respuesta del empresario, los mineros piden que se le retiren los derechos para ponerlos en manos de "empresarios dignos" que salven el empleo y la actividad en una zona muy afectada por la despoblación.

Pérez Pereira ha confirmado que el empresario les ha enviado a los trabajadores una carta en la que informa de su intención de aplicar a un ERTE, pero ha precisado que de momento no hay nada oficial y que incluso "puede ser una mentira".

En un acto en el que han estado arropados por representantes políticos, sindicales y vecinos de la zona, el secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, ha reclamado que "se haga justicia" y que se "ponga coto" a los "empresarios o seudoempresarios" que "juegan con las administraciones" a las que ha instado a quitarles las concesiones. EFE

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EFE

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