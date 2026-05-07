Descubren por qué las mujeres tienen un riesgo mucho mayor que los hombres de sufrir esclerosis múltiple

Tres de cada cuatro pacientes de esclerosis múltiple son mujeres (Pixabay)

Tres de cada cuatro personas que sufren de esclerosis múltiple son mujeres. En esta enfermedad con rostro femenino, el sistema inmunitario ataca la mielina, la capa protectora de las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal. Esto interrumpe la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, provocando síntomas como debilidad, entumecimiento, problemas de visión, fatiga y dificultades para caminar.

Una reciente investigación de la University of Colorado Anschutz Medical Campus publicada en IBRO Neuroscience Reports ha descubierto la razón de que esta patología aparezca especialmente a las mujeres. El equipo ha logrado identificar más de 100 proteínas en el líquido cefalorraquídeo que presentan niveles diferentes en pacientes femeninas con EM frente a mujeres sanas, lo que podría arrojar luz sobre la notable disparidad de género en la prevalencia de esta enfermedad.

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La nueva investigación ha analizado muestras de líquido cefalorraquídeo procedentes de tres mujeres con esclerosis múltiple y otras tres sin la enfermedad, todas sometidas a punción lumbar debido a cefaleas graves. El equipo estableció que, entre las proteínas detectadas, destaca el hallazgo de 72 proteínas significativamente más abundantes en pacientes con EM y otras 46 menos presentes. Además, se ha identificado la presencia elevada de la globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG), una proteína responsable de unirse al estrógeno y la testosterona: el exceso de SHBG reduce la disponibilidad de estas hormonas para las células y tejidos.

La endocrinóloga Kimberley Bruce, autora del estudio, ha subrayado la importancia del análisis de las diferencias de sexo para comprender los mecanismos de enfermedades neurodegenerativas: “Muchas enfermedades neurológicas y neurodegenerativas muestran diferencias entre sexos. Algunas de ellas, como el Alzheimer y la esclerosis múltiple, son más frecuentes en mujeres, mientras que el Parkinson lo es en hombres”.

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En España, más de 50.000 personas conviven con la enfermedad. Los primeros síntomas suele comenzar a edades tempranas, en torno a los 25- 30 años. Solo el 5 % de los pacientes la sufre antes de los 18 años. La frecuencia de la enfermedad ha aumentado progresivamente en nuestro país a lo largo de las últimas décadas, hasta alcanzar en la actualidad los 80-180 casos por 100.000 habitantes, según estimaciones de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

Unos científicos investigando en un laboratorio (Shutterstock España)

Las diferencias biológicas detrás de la esclerosis múltiple

El líquido cefalorraquídeo que rodea y protege el cerebro y la médula espinal cambia su composición proteica en presencia de patologías neurológicas. En este estudio piloto, los investigadores han rastreado las modificaciones en mujeres diagnosticadas de EM, caracterizada principalmente por el daño en la mielina, la cobertura que protege las fibras nerviosas. Entre las proteínas más implicadas en mujeres con EM se encuentran aquellas asociadas con la actividad inmunitaria, como las relacionadas con células microgliales y macrófagos, responsables de la eliminación de desechos celulares y de destruir células dañinas.

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Se ha observado además la disminución de proteínas implicadas en procesos de neurogénesis y recuperación neuronal. Esta reducción sugiere que la capacidad tanto para producir nuevas neuronas como para reparar las existentes se ve afectada en la esclerosis múltiple, complicando la recuperación del sistema nervioso.

El estudio señala que las mujeres, particularmente en el rango de entre 30 y 40 años, presentan una mayor incidencia del diagnóstico de EM (con tres veces más frecuencia que los hombres en ese intervalo de edad), una etapa además condicionada por alteraciones hormonales como embarazos o cambios en el ciclo menstrual.

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La identificación de proteínas como SHBG en niveles elevados refuerza la hipótesis del papel modulador de las hormonas sexuales en la actividad inmune, también en el sistema nervioso central, lo que podría contribuir a explicar las diferencias observadas entre hombres y mujeres en la evolución de la EM.