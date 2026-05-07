España

¿Puede el Gobierno imponer una cuarentena obligatoria? Así planea Sanidad controlar el brote de hantavirus

Los 14 españoles a bordo del crucero serán atendidos en el hospital Gómez Ulla

Guardar
Google icon
La ministra de Sanidad, Mónica García
La ministra de Sanidad, Mónica García, durante el encuentro entre el Gobierno central y el presidente de Canarias. (Ministerio de Sanidad)

Faltan dos días para que el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, llegue a territorio español. Se prevé que el navío fondeará en el puerto de Granadilla de Abón (Tenerife), donde los pasajeros serán evaluados y evacuados, según su estado de salud.

Los cerca de 150 pasajeros serán atendidos en el propio crucero para después ser repatriados a sus países de origen, a menos que lo impida su situación sanitaria. En cambio, los 14 españoles que quedan en el barco (13 viajeros y un tripulante) serán trasladados a Madrid, para ser atendidos en el hospital militar Gómez Ulla.

PUBLICIDAD

La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que estos pacientes deberían permanecer en cuarentena “todo el tiempo necesario” para garantizar la seguridad sanitaria del país. Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa, Margarita Robles valoraba lo contrario: el confinamiento sería voluntario para los 14 nacionales, dado que es una medida privativa de libertad, para la que deberían firmar un consentimiento informado.

El choque gubernamental no ha hecho que Sanidad se eche para atrás: “Esa cuarentena la van a cumplir las personas españolas”, ha garantizado durante una entrevista con La Hora de la 1, en la que ha defendido que el Gobierno cuenta con las herramientas legales para asegurar que se cumpla.

PUBLICIDAD

Un protocolo para avalar las cuarentenas

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa, en el Complejo de la Moncloa, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España).
La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa, en el Complejo de la Moncloa, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). (Diego Radamés / Europa Press)

El Ministerio de Sanidad no tiene dudas de poder imponer la cuarentena, pese a las declaraciones de Robles, y prepara un informe jurídico que avale, llegado el caso, la posibilidad de forzar el confinamiento de los 14 pasajeros españoles. Aunque García apela “al sentido común y a la responsabilidad” de los ciudadanos para que se sometan a la cuarentena, sabe que se tienen “las herramientas legales” para garantizar la salud pública, según ha expresado esta mañana. Ante las dudas, el informe que prepara Sanidad dará seguridad jurídica a la imposición de cuarentenas obligatorias.

El ministerio se apoya en la ley 3/1986 de medidas especiales en Materia de Salud Pública. La normativa otorga a las autoridades sanitarias poder para “adoptar medidas” con el objetivo “de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, siempre actuando dentro de sus competencias.

En su artículo segundo, la citada ley establece que “las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”.

Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha causado la muerte de al menos tres personas y ha activado las alarmas sanitarias. Mientras la OMS y el Gobierno español coordinan la llegada del barco a Canarias, las autoridades locales aseguran no tener información oficial.

En el tercer artículo, además, se prevé la posibilidad de imponer confinamientos. Según reza la normativa, “con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

Por el momento, todos los pasajeros españoles se encuentran bien y no presentan síntomas. A partir de la octava semana del primer contacto, se puede descartar la presencia de enfermedad, según ha explicado García, por lo que el Gobierno plantea una cuarentena de aproximadamente 45 días para los 14 viajeros.

Google icon

Temas Relacionados

HantavirusSanidad EspañaMinisterio de Sanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cinco alimentos de primavera que facilitan la digestión por ser ricos en fibra y antioxidantes, según nutricionistas

Los expertos aconsejan incluir en la dieta diaria ciertas frutas y verduras de temporada que destacan por su alto valor nutricional y por ser clave para el bienestar general

Cinco alimentos de primavera que facilitan la digestión por ser ricos en fibra y antioxidantes, según nutricionistas

El pazo gallego que se vende por más de 2 millones de euros: un río privado, un palomar único y una capilla privada

La finca, situada en A Pontenova (Lugo), combina patrimonio histórico, naturaleza y espacios residenciales exclusivos con una ubicación privilegiada en el medio rural gallego

El pazo gallego que se vende por más de 2 millones de euros: un río privado, un palomar único y una capilla privada

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius y su llegada a Canarias, en directo | El barco no atracará en el puerto de Granadilla de Abona, sino que fondeará

El brote vírico, que corresponde a la cepa de los Andes, ha causado tres muertes y varios contagios confirmados por laboratorio

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius y su llegada a Canarias, en directo | El barco no atracará en el puerto de Granadilla de Abona, sino que fondeará

Descubren por qué las mujeres tienen un riesgo mucho mayor que los hombres de sufrir esclerosis múltiple

Una investigación estadounidense encuentra una explicación en las hormonas sexuales

Descubren por qué las mujeres tienen un riesgo mucho mayor que los hombres de sufrir esclerosis múltiple

Cuatro hábitos que practican las personas más felices, según un psiquiatra

El médico experto señala que la forma en la que se afrontan las circunstancias tiene un papel importante en el bienestar emocional

Cuatro hábitos que practican las personas más felices, según un psiquiatra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP y una concejala tránsfuga del PSOE tumban al alcalde de Lugo: asumió el mando tras la muerte de su predecesora

El PP y una concejala tránsfuga del PSOE tumban al alcalde de Lugo: asumió el mando tras la muerte de su predecesora

España convoca a la encargada de negocios israelí para exigir la liberación del activista español de la flotilla y pide a la UE que ejerza presión

Una mujer con varias enfermedades crónicas no consigue que la justicia eleve el grado de discapacidad porque la radiografía no reflejó sus síntomas

Pista de pádel gratis para los guardias civiles de Las Palmas: “La han construido encima de un garaje donde están reformando sus pilotes por filtraciones de agua”

El sospechoso festival del hijo de la concejala en un monasterio protegido que gestiona el Ayuntamiento: “Pagué las bebidas con tarjeta, pedí el ticket y el propietario del datáfono es la madre”

ECONOMÍA

El pazo gallego que se vende por más de 2 millones de euros: un río privado, un palomar único y una capilla privada

El pazo gallego que se vende por más de 2 millones de euros: un río privado, un palomar único y una capilla privada

Más del 40% de los desempleados en España está en riesgo de pobreza

Una limpiadora en un hospital encadena 95 contratos temporales y es despedida por SMS tras reclamar su antigüedad: gana el juicio y volverá a su puesto

La multa a la que te enfrentas por dejar la basura en el rellano: la ley permite privarte del uso de la vivienda hasta tres años

La polémica propuesta del director de Ryanair para prohibir el consumo de alcohol por la mañana: “¿Quién necesita beber cerveza a estas horas?"

DEPORTES

La crisis del Real Madrid llega a las manos: tortazo, bronca, empujones y el pánico a una humillación en el Clásico

La crisis del Real Madrid llega a las manos: tortazo, bronca, empujones y el pánico a una humillación en el Clásico

Gran Estadio Hassan II, la monstruosa joya para 115.000 espectadores con la que Marruecos amenaza al Bernabéu: “Gradas empinadas y compactas para un ambiente espectacular”

El Rayo, en busca de cumplir su sueño europeo: quiere cerrar la clasificación para la final de la Conference en Estrasburgo tras la victoria en Vallecas

Los precios prohibitivos del Clásico: el FC Barcelona aprovecha que puede ganar LaLiga con la entrada más barata a 499 euros

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento