¿Puede el Gobierno imponer una cuarentena obligatoria? Así planea Sanidad controlar el brote de hantavirus

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante el encuentro entre el Gobierno central y el presidente de Canarias. (Ministerio de Sanidad)

Faltan dos días para que el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, llegue a territorio español. Se prevé que el navío fondeará en el puerto de Granadilla de Abón (Tenerife), donde los pasajeros serán evaluados y evacuados, según su estado de salud.

Los cerca de 150 pasajeros serán atendidos en el propio crucero para después ser repatriados a sus países de origen, a menos que lo impida su situación sanitaria. En cambio, los 14 españoles que quedan en el barco (13 viajeros y un tripulante) serán trasladados a Madrid, para ser atendidos en el hospital militar Gómez Ulla.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que estos pacientes deberían permanecer en cuarentena “todo el tiempo necesario” para garantizar la seguridad sanitaria del país. Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa, Margarita Robles valoraba lo contrario: el confinamiento sería voluntario para los 14 nacionales, dado que es una medida privativa de libertad, para la que deberían firmar un consentimiento informado.

El choque gubernamental no ha hecho que Sanidad se eche para atrás: “Esa cuarentena la van a cumplir las personas españolas”, ha garantizado durante una entrevista con La Hora de la 1, en la que ha defendido que el Gobierno cuenta con las herramientas legales para asegurar que se cumpla.

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Un protocolo para avalar las cuarentenas

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa, en el Complejo de la Moncloa, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). (Diego Radamés / Europa Press)

El Ministerio de Sanidad no tiene dudas de poder imponer la cuarentena, pese a las declaraciones de Robles, y prepara un informe jurídico que avale, llegado el caso, la posibilidad de forzar el confinamiento de los 14 pasajeros españoles. Aunque García apela “al sentido común y a la responsabilidad” de los ciudadanos para que se sometan a la cuarentena, sabe que se tienen “las herramientas legales” para garantizar la salud pública, según ha expresado esta mañana. Ante las dudas, el informe que prepara Sanidad dará seguridad jurídica a la imposición de cuarentenas obligatorias.

El ministerio se apoya en la ley 3/1986 de medidas especiales en Materia de Salud Pública. La normativa otorga a las autoridades sanitarias poder para “adoptar medidas” con el objetivo “de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, siempre actuando dentro de sus competencias.

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En su artículo segundo, la citada ley establece que “las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”.

Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha causado la muerte de al menos tres personas y ha activado las alarmas sanitarias. Mientras la OMS y el Gobierno español coordinan la llegada del barco a Canarias, las autoridades locales aseguran no tener información oficial.

En el tercer artículo, además, se prevé la posibilidad de imponer confinamientos. Según reza la normativa, “con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

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Por el momento, todos los pasajeros españoles se encuentran bien y no presentan síntomas. A partir de la octava semana del primer contacto, se puede descartar la presencia de enfermedad, según ha explicado García, por lo que el Gobierno plantea una cuarentena de aproximadamente 45 días para los 14 viajeros.