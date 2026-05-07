Abril de 2026, el mes más cálido de la serie histórica en España, según la Aemet

Madrid, 07 may (EFE).- Este abril ha sido el mes más cálido de la serie histórica en España, con una temperatura media de 15,1 grados, 3,2 grados más que el promedio de referencia (1991-2020) y precipitaciones que alcanzaron solo el 58 % de su valor normal, según el Balance climático de la Agencia estatal de meteorología (Aemet).

Ese dato, publicado hoy en un comunicado, ya fue adelantado el pasado lunes por el organismo nacional en un hilo colgado en su cuenta de la red X.

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Hoy, en otra nota divulgada en Telegram, la Agencia señala que este abril estuvo marcado por un "carácter extremadamente cálido en cuanto a temperaturas" y fue "muy seco en lo que a precipitaciones se refiere".

Precisa que "de hecho, se trató del mes de abril más cálido desde el comienzo de la serie en 1961, superando en 0,1 grados la temperatura media de abril de 2023, y en 0,3 grados la de 2011, hasta ahora los más cálidos de la serie".

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"De los diez abriles más cálidos de toda la serie, ocho han ocurrido en el siglo XXI", según esto.

Ese mes fue "extremadamente cálido en casi toda la España peninsular, excepto en el extremo noroeste, en Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y mitad de Extremadura, donde el carácter fue muy cálido" y solamente en pequeñas áreas de la Costa Blanca y la costa de Almería tuvo "carácter simplemente cálido".

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En Baleares fue muy cálido y en Canarias el carácter varió entre unas islas y otras, aunque en conjunto fue cálido, puntualiza el comunicado.

Se registraron temperaturas medias por encima de sus valores normales a lo largo de casi todo abril y destacaron por su intensidad y duración dos episodios cálidos: el primero se extendió desde el 3 al 11 de abril y el segundo desde el día 15 hasta fin de mes.

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Otro dato proporcionado hoy apunta a que las temperaturas más altas registradas en estaciones principales fueron los 32,9 grados alcanzados en Tenerife Sur/Aeropuerto el día 18, los 32,8 grados medidos en Santander/Aeropuerto el día 6 y los 32,4 grados de Sevilla/Aeropuerto el día 18 y los 32,0 grados de Ourense el día 10.

En cuanto a las mínimas, entre las estaciones principales destacan los -5,0 grados medidos en el Puerto de Navacerrada el día 13, los -3,0 registrados en Izaña el día 8, los -2,8 grados del día 3 en Molina de Aragón y los -1,7 grados registrados también el día 13 en Burgos/Aeropuerto.

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Por otro lado, el Balance revela que ese mes tuvo carácter muy seco en cuanto a precipitaciones, con un valor sobre la España peninsular de 36,8 litros por metro cuadrado, el 58 % del promedio normal del mes (periodo de referencia: 1991-2020).

Según esto, se trató del décimo segundo mes de abril más seco de la serie desde 1961, y del quinto del siglo XXI.

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Entre otros datos aportados, la Aemet menciona asimismo que las precipitaciones quedaron por debajo de los valores normales, con carácter muy seco en Galicia, la cornisa cantábrica, Castellón, Cataluña, oeste de Andalucía y suroeste de Extremadura.

En cambio, fue húmedo en áreas del interior de Castilla y León, sur de País Vasco y norte de La Rioja, en el interior de Castilla-La Mancha y norte de Extremadura. Presentó carácter normal o seco en el centro peninsular y zonas de Castilla-La Mancha, mitad este de Andalucía y sur de la Comunidad Valenciana. EFE

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