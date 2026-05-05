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CSIF convoca una huelga en la Agencia Tributaria el 8 de junio

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Madrid, 5 may (EFE).- CSIF ha convocado una huelga en la Agencia Tributaria el próximo 8 de junio para reclamar un aumento de plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos firmados, según ha anunciado este martes en un comunicado.

Las protestas comenzarán este miércoles con una concentración ante la Secretaría de Estado de Hacienda y continuarán los días 13 y 29 de mayo con la convocatoria de un paro parcial de una hora para culminar el 8 de junio con una huelga en todos los centros de trabajo, en plena campaña de la renta.

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CSIF exige desbloquear la negociación de materias como la implantación de la carrera administrativa y profesional, la regulación del teletrabajo o que se considere profesión de riesgo el servicio de Vigilancia Aduanera. EFE

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