Una iniciativa ciudadana valenciana pide la unión de la izquierda ante próximas elecciones

València, 4 may (EFE).- 'Crida a la unitat' (Llamamiento a la unidad) es el nombre de una iniciativa ciudadana impulsada en la Comunitat Valenciana para reclamar la unidad de las fuerzas políticas de izquierda ante las próximas citas electorales, desde el convencimiento de que hay que "confluir contra el autoritarismo" y avanzar en derechos humanos básicos.

La iniciativa, que este lunes celebra su primer acto público en el Centre Octubre de València presentado por el actor y director, Carles Alberola y con la actuación del cantautor Pau Alabajos, surgió el pasado mes de octubre de la mano de gente "muy implicada en movimientos sociales", explica a EFE uno de sus portavoces, Alfons Álvarez.

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"La sociedad civil no pinta nada a la hora de elaborar las listas electorales, pero puede ser un elemento de presión para que se hagan candidaturas lo más amplias posibles en el campo de las izquierdas", destaca Álvarez, quien precisa que se han hecho también reuniones en Alicante y en Castellón para impulsar esta iniciativa.

'Crida a la unitat' cuenta con un manifiesto que reivindica que las fuerzas progresistas deben superar sus desavenencias y buscar la unidad para constituir candidaturas "con lealtad, respeto y generosidad", donde pongan por encima el interés general y huyan de los personalismos.

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"El sentido común y la unión de la izquierda transformadora es clave para el futuro inmediato", destaca el documento, en el que se insta a dar "un paso adelante para derribar muros" que está levantando el autoritarismo, y alerta de que el progreso no está garantizado, porque "el odio y el negacionismo anuncian retrocesos preocupantes". EFE