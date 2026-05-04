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El alijo de coca incautado en Canarias puede superar las 30 toneladas, según la AUGC

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Las Palmas de Gran Canaria, 4 may (EFE).- El alijo de cocaína apresado este fin de semana al sur de Canarias a bordo un carguero con bandera de las Islas Comores puede superar los 30.000 kilos, lo que lo convertiría en el mayor aprehendido hasta la fecha en España, según ha informado la Asociación Unificada de la Guardia Civil.

El mercante, de nombre Arconian, fue interceptado por un barco de la Guardia Civil frente a las costas del Sahara Occidental, tras haber partido desde Sierra Leona con rumbo declarado a Libia.

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En su cuenta de X, la AUGC califica de "histórica" esta operación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y resalta que la tripulación del buque que la ha hecho posible, el Duque de Ahumada, "vuelve a demostrar de qué está hecha esta institución".

Los portavoces oficiales de la Guardia Civil han declinado revelar por ahora ningún detalle de esta operación, que está dirigida bajo secreto de sumario por un juez de la Audiencia Nacional.

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El buque se encuentra desde la tarde del domingo en la Base de la Armada en Las Palmas de Gran Canaria, donde este lunes se está procediendo a la inspección y descarga de sus bodegas.

Fuentes de la investigación sí han confirmado a EFE, a falta del pesaje de la droga, que es probable que se trate del mayor o de uno de los mayores alijos de cocaína capturados hasta la fecha en España.

Los dos mayores cargamentos de cocaína incautados por las fuerzas de seguridad españolas son las 13 toneladas descubiertas en octubre de 2024 en el puerto de Algeciras (Cádiz) en un contenedor procedente de Ecuador (récord en tierra) y las 10 toneladas aprehendidas en enero de este año en un mercante al oeste de El Hierro. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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