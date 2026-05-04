El Alcalde de Siero (Asturias) presenta una denuncia por injurias recibidas en vídeos con IA difundidos en redes

El alcalde de Siero, Ángel García, ha acudido este lunes a los Juzgados en Pola de Siero en calidad de denunciante por las diligencias previas por un delito de injurias contra su persona.

El primer edil ha explicado que en octubre del año pasado interpuso una denuncia ante la Policía Nacional tras la publicación de varios videos creados con inteligencia artificial en la red social Facebook desde un mismo perfil. Ha dicho que le descalificaban y que le llamaban "sinvergüenza", "vago" o "putero". La Policía ha identificado a la persona y, ante ello, el primer edil ha acudido a ratificar la denuncia.

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Pero además, Ángel García ha dicho que tiene previsto presentar más denuncias de ese tipo. Ha indicado que toma acciones legales para "intentar corregir que hoy en día los cargos públicos tenemos que aguantar mucho".

Si bien ha indicado que él encaja las críticas "bastante bien", en incluso los insultos "si son puntuales", ha comentado que llega un momento en el que su reiteración y las descalificaciones atentan ya no solamente contra su honor y su persona, sino que también s su entorno familiar o más cercano. "Eso ya creo que no puede tolerarse", ha comentado en declaraciones a los medios de comunicación.

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El primer edil ha recordado que no es la primera vez que denuncia por algo similar, en alusión a su etapa de concejal en el consistorio sierense y de la publicación en un blog de insultos y amenazas por parte de un Policía Local.