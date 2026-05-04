Ábalos desconocía la oferta de la empresa de la trama para la compra de mascarillas

Madrid, 4 may (EFE).- El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado este lunes que desconocía la oferta introducida por el comisionista Víctor de Aldama de la empresa Soluciones de Gestión, al que se adjudicaron contratos de mascarillas por los que supuestamente se recibieron mordidas. "Por mi mano no pasó ninguna oferta", ha zanjado. EFE
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