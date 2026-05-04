Espana agencias

Repatriados a Argelia cinco de los menores llegados solos en barco a Ibiza en septiembre

Guardar

Ibiza, 4 may (EFE).- Cinco de los siete menores reclamados por sus padres desde Argelia, tras llegar a Ibiza el pasado septiembre a bordo de un barco de recreo, sin ningún adulto, han sido repatriados este sábado en un vuelo privado, según ha confirmado a EFE la Policía Nacional.

Los otros dos jóvenes no han viajado en el vuelo de repatriación porque uno ha cumplido la mayoría de edad y no podía ser repatriado, y el otro escapó a Francia.

PUBLICIDAD

La Fiscalía española fue la encargada de tramitar la petición del Gobierno de Argelia para repatriar a los siete adolescentes, que tenían entre 14 y 17 años en el momento de su llegada a la isla, una solicitud excepcional entre todos los menores que tutela Baleares, llegados en pateras procedentes del país magrebí, y a quienes nadie reclama.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo anunció tras entrevistarse en Argel con su homólogo del país norteafricano, Said Sayoud, el pasado 20 de octubre y señaló que sus padres habían “solicitado el ejercicio de la patria potestad”.

PUBLICIDAD

Los siete adolescentes llegaron en una lancha con motor fueraborda el 3 de septiembre por la tarde a la Playa d'en Bossa de la ciudad de Ibiza, donde la Policía Local los puso a disposición de la Policía Nacional, competente en materia de inmigración irregular.

Desde entonces permanecían bajo la tutela del Consell de Ibiza, que este lunes ha valorado “positivamente” la repatriación de los cinco jóvenes argelinos y lo ha calificado como la culminación de “un proceso riguroso” en el que la institución ibicenca ha colaborado con la Delegación del Gobierno y con Fiscalía.

El Consell insular también ha insistido en que este procedimiento “no ha de ser puntual, sino que una vez se ha constatado que es posible y que es una vía que existe, ha de llevarse a cabo más veces”.

La administración, que tiene actualmente bajo su tutela a unos 70 menores de origen argelino, ha añadido que "en la práctica totalidad de los casos, no se trata de menores desamparados, sino que están en contacto con sus familias, constantemente”, según han podido constatar desde el Servicio de Menores de la institución.

Han añadido que incluso se han dado casos de "turismo migratorio", donde familias que vienen a Europa de vacaciones acaban dejando a sus hijos menores de edad en dependencias públicas, “para que sean registrados como 'mena', pasando los mismos a la tutela de, en este caso, el Consell Insular”.

Han insistido en la saturación que padecen los Servicios de Menores del Consell de Ibiza, que tienen a su cargo a un total de 221 niños y adolescentes, de los que 111 son menores extranjeros no acompañados.

La institución lamenta que, en la mayoría de casos, estos menores "han puesto en riesgo su vida engañados por mafias, pero que no tienen una situación de desamparo real”.

Han recordado que un alto número de menores residiendo en el mismo centro provoca “tensiones y pérdida de la calidad” en los servicios públicos y situaciones de "tensión sobrevenidas", como una reciente pelea entre menores en las que una monitora ha necesitado asistencia médica por intentar parar la trifulca.

La repatriación “no ha de ser anecdótica” sino que se ha de convertir en el “procedimiento común”, para que los niños víctimas de mafias puedan regresar con sus familias a sus países de origen, liberando la "sobrecarga" que padece el servicio de protección de menores en Ibiza, reclaman desde la institución. EFE

1011538

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Este martes habrá inestabilidad en el norte peninsular y cielos despejados en el sur

Infobae

El juez que investiga a Leire Díez ordena al PSOE que acredite si le pagó como periodista

Infobae

Ábalos dice que delegó en Koldo García los gastos de Secretaría de Organización del PSOE

Infobae

El Sporting suma la baja de Queipo para el duelo ante el Málaga

Infobae

El Covirán Granada puede descender de forma matemática en Zaragoza

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos acusa al PP de hacer un “uso torticero de la Justicia” mediante la acusación popular: “No se viene aquí a buscar la verdad, sino a hacer oposición al Gobierno”

Ábalos acusa al PP de hacer un “uso torticero de la Justicia” mediante la acusación popular: “No se viene aquí a buscar la verdad, sino a hacer oposición al Gobierno”

Estados Unidos señala Gibraltar como un lugar de “futuro conflicto” al compararlo con el estrecho de Ormuz

El Papa León XIV recibe por sorpresa a Albares en vísperas de su viaje a España: “Una gran sintonía de posiciones con respecto a la situación en el mundo”

Mbappé se queda sin red en el Real Madrid: la afición le espera disponible para el Clásico tras sus fotos en Cerdeña y su desafortunado aterrizaje

Ábalos habla de su relación “extramarital” con Jésica Rodríguez: “Existía el riesgo de un escándalo público que no he podido evitar, sino que ha servido para escarnio de todos”

ECONOMÍA

La construcción de viviendas se dispara en 2025 y logra su mejor cuarto trimestre en 17 años, con 34.200 pisos iniciados

La construcción de viviendas se dispara en 2025 y logra su mejor cuarto trimestre en 17 años, con 34.200 pisos iniciados

Contrato indefinido bajo sospecha: las bajas por no superar el periodo de prueba se quintuplican y se convierten en “despidos baratos”

El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con encarecer los productos agrícolas básicos un 8,5% en 2026

El precio del alquiler cae en Barcelona un 7,6% y Madrid sigue siendo la provincia más cara, según Idealista

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Arbeloa elogia a Vinicius y deja un recado a Mbappé tras su viaje a Italia con Ester Expósito “En su tiempo libre cada uno hace lo que considera oportuno”

Arbeloa elogia a Vinicius y deja un recado a Mbappé tras su viaje a Italia con Ester Expósito “En su tiempo libre cada uno hace lo que considera oportuno”

Paul Seixas, el niño prodigio del ciclismo francés: debutará en el Tour de Francia con 19 años, pero tiene “objetivos ambiciosos”

El Villarreal hace oficial la destitución de su entrenador Marcelino a final de temporada

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo