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EH Bildu despide a Garaikotxea como "ejemplo de compromiso" en la suma por la soberanía

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Bilbao, 4 may (EFE).- EH Bildu ha mostrado sus condolencias por la muerte del exlehendakari Carlos Garaikoetxea, del que ha destacado que ha sido "ejemplo de compromiso en el camino de la suma de fuerzas por la soberanía".

Garaiokoetxea, primer presidente vasco tras la promulgación del Estatuto de Gernika, ha fallecido este lunes a los 87 años en Pamplona, según han confirmado a EFE fuentes próximas a su familia.

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En un mensaje en redes sociales, EH Bildu ha escrito tras conocer el fallecimiento: "Agur eta ohore (adiós y honor) al lehendakari Carlos Garaikoetxea. Navarro, abertzale e hijo de Euskal Herria".

"Uno de los principales actores de nuestra institucionalización moderna y ejemplo de compromiso en el camino de la suma de fuerzas por la soberanía", ha añadido.

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En su mensaje, la coalición abertzale ha transmitido sus "más sentidas condolencias" a familiares y amigos del exlehendakari, así como a "toda la familia política de Eusko Alkartasuna". EFE

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EFE

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