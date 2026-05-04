La rapera italiana Myss Keta aterriza en España con dos conciertos en Barcelona y Madrid

Barcelona, 4 may (EFE).- La rapera italiana Myss Keta regresa a España con dos actuaciones, en la sala Razzmatazz de Barcelona el miércoles 6 de mayo y en la Sala Changó de Madrid el jueves 7 de mayo.

Con una trayectoria que la ha llevado a actuar en escenarios emblemáticos de Europa como Berghain en Berlín o el Teatro Ariston de Sanremo, Myss Keta se ha consolidado como una de las figuras más singulares del pop electrónico contemporáneo.

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Su repertorio incluye éxitos como 'Milano sushi & coca', el tema que la consagró como icono de la escena milanesa y símbolo de la comunidad LGBTQ+, así como canciones destacadas como 'Pazzeska' —certificada Disco de Oro— y 'Finimondo', que alcanzó la certificación Doble Platino.

A lo largo de su carrera ha publicado tres álbumes: 'Una Vita In Caps Lock' (2018), 'Paprika' (2019) y 'Club Topperia' (2022), este último con más de 435 millones de reproducciones totales.

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Su sonido fusiona pop y rap con una fuerte base electrónica, combinando letras irónicas e irreverentes con una estética performativa que conecta club, cultura pop y discurso social.

La artista también ha desarrollado una faceta multidisciplinar con la publicación de su libro autobiográfico 'Una Donna Che Conta' (2018) y con proyectos audiovisuales como el tema 'Condannata a Danzare', incluido en la banda sonora de la película 'Il Migliore dei mondi'.

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Más recientemente, el lanzamiento de 'Profumo' y la posterior gira 'Profumo Tour 2023' reafirmaron su presencia en directo en escenarios europeos.

Reconocida por su identidad enmascarada y su imaginario provocador, Myss Keta se ha convertido en un icono pop contemporáneo que combina performance, música electrónica y activismo cultural.

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En cuanto a los conciertos en España, el show de Barcelona contará con un set de apertura a cargo de Ashtattz, mientras que en Madrid Monsieur Blaya DJ se encargará de dar paso al concierto. EFE

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