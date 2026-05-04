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Fallece Carlos Garaikoetxea, el primer lehendakari del moderno autogobierno vasco

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Vitoria, 4 may (EFE).- El exlehendakari Carlos Garaikoetxea, el primer presidente vasco tras la promulgación del Estatuto de Gernika, ha fallecido este lunes a los 87 años, han confirmado a EFE fuentes próximas a su familia.

Garaikoetxea ha fallecido en torno a las 16:30 horas de esta tarde en Pamplona, su ciudad natal y en la que residía. Según las fuentes consultadas, el histórico político navarro habría sufrido un infarto por la mañana.

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Fue elegido lehendakari en 1980 y reelegido en 1984, aunque un año después fue sustituido por José Antonio Ardanza, en medio de un convulso proceso que culminó con la escisión del PNV.

Carlos Garaikoetxea Urriza, nacido el 2 de junio de 1938 en Pamplona, se afilió muy joven al Partido Nacionalista Vasco, hasta alcanzar la presidencia del Euskadi Buru Batzar (EBB) en 1977.

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El 9 de junio de 1979 se convirtió en presidente del Consejo General Vasco, el antecedente inmediato del Gobierno Vasco, en sustitución del socialista Ramón Rubial.

Fue el candidato del PNV en 1980, en las primeras elecciones autonómicas regidas por el actual Estatuto de Gernika, aprobado un año antes en 1979, por lo que le correspondió iniciar el desarrollo del autogobierno vasco.

Tras protagonizar hitos como la creación de instituciones claves del autogobierno como la Ertzaintza, EiTB y Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), bajo su mandato se aprobó el Concierto Económico.

Discrepancias internas respecto a la ley de territorios históricos le llevaron a dimitir y ser sustituido por José Antonio Ardanza en 1985. Los desencuentros se enconaron hasta el punto de finalizar, un año después, en la ruptura del PNV.

Carlos Garaikoetxea abandonó la formación jeltzale y fundó Eusko Alkartasuna, partido que presidió durante más de una década.

Esta formación está actualmente integrada en EH Bildu, una estrategia que en un principio respaldó el exlehendakari, aunque posteriormente, como en el Congreso de 2017, expresó su apoyo al sector crítico de EA con el fin de evitar que la formación que fundó quedara disuelta en la coalición abertzale. EFE

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