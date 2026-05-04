Catorce españoles en el crucero afectado con hantavirus, que podría recalar en Canarias

Madrid, 4 may (EFE).- Catorce españoles, trece pasajeros y un miembro de la tripulación, se encuentran en el crucero en el que se ha declarado un posible brote de hantavirus que ha ocasionado tres muertos durante su travesía por el Atlántico Sur, y que contempla la posibilidad de desembarcar en Canarias para realizar nuevos exámenes médicos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este domingo que al menos seis personas se vieron afectadas por el posible brote de hantavirus -tres muertos y tres enfermos-, detectado en el buque 'MV Hondius', que zarpó con 150 turistas a bordo el pasado 20 de marzo desde Ushuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico Sur con destino al archipiélago canario.

PUBLICIDAD

En este momento, el buque se encuentra frente a Praia, la capital de Cabo Verde, cuyas autoridades han denegado la entrada por motivos de "seguridad pública nacional", según ha informado este lunes la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions.

La compañía ha explicado que "se está barajando la opción de navegar hasta Las Palmas o Tenerife como punto de desembarque" y una vez en las islas "podrían llevarse a cabo nuevos exámenes médicos y la gestión de los casos".

PUBLICIDAD

Por ello, el servicio de Sanidad Exterior de España ya está coordinando con distintos organismos cómo actuar en caso de que el buque haga escala en el archipiélago canario.

Estos contactos que se realizan desde el archipiélago se enmarcan en el mecanismo activado por la OMS para la aplicación de las medidas sanitarias basadas en la evidencia y en la evaluación de riesgos, según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en las islas.

PUBLICIDAD

En concreto, se están produciendo reuniones con la Subdirección de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad así como con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias para hacer seguimiento y abordar la actuación "en caso de que se tenga que producir una escala en Canarias", han precisado las fuentes.

Las evidencias apuntan a que las personas afectadas por el hantavirus en el crucero que partió de Argentina se contagiaron en la embarcación, según ha apuntado el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

PUBLICIDAD

"El hantavirus se contagia sobre todo por excrementos de ratas en zonas donde circula el virus. Una zona de aventuras donde estuvieron los fallecidos es zona de ratas con hantavirus. Aun así, no se descarta que alguno se haya contagiado dentro del barco por ratas o que el médico fuese contagiado con un contacto estrecho con uno de los fallecidos", explica Sanidad.

El virus se contrae generalmente por inhalación, es decir, al respirar en lugares abiertos o cerrados donde las heces o la orina de los roedores infectados desprenden el virus contaminando el ambiente. También es posible el contagio por contacto directo, al tocar roedores vivos o muertos infectados, o bien sus heces u orina, y menos frecuente, a través de la mordedura o rasguño.

PUBLICIDAD

38 filipinos (todos ellos miembros de la tripulación, 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles, son los más numerosos entre las 149 personas -88 pasajeros y 61 miembros de la tripulación- de 23 nacionalidades que viajan en el buque.

Según ha informado Oceanwide Expeditions, tras los tres fallecimientos -de tres varones de nacionalidad holandesa, británica y alemana- y el traslado a Sudáfrica para recibir tratamiento de una pasajera -la esposa del holandés fallecido-, actualmente hay dos miembros de la tripulación con síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave, de nacionalidad británica y neerlandesa, que "requieren atención médica urgente".

PUBLICIDAD

Y ha señalado que "se están realizando los preparativos para una posible repatriación médica y los siguientes pasos", aunque ha recalcado que el desembarque de los pasajeros, la evacuación médica y los exámenes médicos "requieren el permiso y la coordinación de las autoridades sanitarias locales", quienes han visitado el buque y evaluado la situación.

A bordo del crucero se están aplicando además "estrictas medidas de precaución, entre las que se incluyen aislamiento, protocolos de higiene y seguimiento médico", y todos los pasajeros están al tanto de la situación y "recibiendo apoyo". EFE

PUBLICIDAD