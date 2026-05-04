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Recuerdan el encuentro en la Alhambra que introdujo hace cinco siglos el soneto en España

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Granada, 4 may (EFE).- El Festival Internacional de Poesía (FIP) de Granada ha estrenado este lunes el programa académico con una apuesta por la literatura infantil y una mirada al histórico encuentro protagonizado hace cinco siglos en la Alhambra por Juan Boscán y Andrea Navaggiero que introdujo el soneto en España.

El arranque del programa académico se ha adelantado a la inauguración este lunes del FIP, un acto dedicado a Federico García Lorca en la que fue su casa de veraneo y protagonizado por la mezcla de versos, cine y flamenco.

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Esta 22 edición ha comenzado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada (UGR) y de la mano de Eloy Moreno, autor de libros como 'Invisible' o 'Diferente', y su encuentro con estudiantes para reivindicar una literatura juvenil que no simplifica la realidad, sino que la aborda "con verdad, sensibilidad e inteligencia".

Moreno ha defendido que su secreto es "no escribir para los jóvenes" y ha trasladado esa verdad a un encuentro con más de 500 escolares en el FIP Infantil.

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Después de esta mirada al futuro, la primera jornada del FIP también ha recordado el pasado, concretamente el encuentro que mantuvieron hace quinientos años Juan Boscán y Andrea Navaggiero en los jardines del Generalife y que propició la adopción del soneto en la poesía española.

Dos figuras contemporáneas de la poesía, Luis Alberto de Cuenca, Premio Reina Sofía, y el poeta argentino Alejandro G. Roemmers, Premio Internacional Gustavo Adolfo Bécquer, han rememorado aquel encuentro para analizar la importancia del "oído" como cualidad esencial.

"Al principio se asume como un desafío respetar las reglas del soneto y escribir con emoción", ha reconocido el argentino, que ha añadido que la práctica da soltura hasta que el proceso "termina siendo como ponerle riendas a un potro salvaje".

Ambos autores han compartido con el público algunos de sus endecasílabos más significativos y han reivindicado la vigencia de una forma clásica capaz de expresar cualquier experiencia, recordando los versos de Antonio Machado: "Cabe la vida entera en un soneto".

La Huerta de San Vicente, que fue casa de veraneo de García Lorca en Granada capital, acoge este lunes la inauguración oficial, un recital con Olvido García-Valdés, una de las voces más influyentes de la poesía española, galardonada con el Premio Nacional de Poesía, y el poeta mexicano Jorge Valdés Díaz-Vélez, Premio Nacional Bellas Artes de Poesía Aguascalientes.

El mismo espacio unirá a la escritora argentina Ana María Shúa y la actriz Macarena Gómez antes de que la cantaora Ángeles Toledano cierre el acto con la adaptación musical de poemas de Lorca tras la charla con el también cantaor Juan Pinilla. EFE

mro/bfv/ram

(foto)

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EFE

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