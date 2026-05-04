PP: 'Agur eta ohore' (adiós y honor) a Carlos Garaikoetxea

Bilbao, 4 may (EFE).- El PP vasco ha despedido con la expresión en euskera 'Agur eta ohore' (adiós y honor) al exlehendakari Carlos Garaikoetxea, del que ha recordado que fue "el primer lehendakari del Estatuto de Guernica".
Garaikoetxea, primer presidente vasco tras la promulgación del Estatuto de Gernika, ha fallecido esta tarde a los 87 años en Pamplona, su ciudad natal y en la que residía.
PUBLICIDAD
En un breve mensaje en redes sociales, acompañado de un foto del exlehendakari, el PP vasco ha escrito: "Descanse en paz Carlos Garikoetxea, el primer lehendakari del Estatuto de Guernica. Agur eta ohore". EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Absuelta la tertuliana que llamó 'Begoño' a Begoña Gómez
La Fiscalía archiva la denuncia de Podemos contra el Ayuntamiento de Cartes (Cantabria) por el centro de menores
Bossuyt: "No esperaba ganar"
Clyburn asegura que está "sano" y se preparará para "terminar la temporada con fuerza"
1-3. El Chelsea necesita un milagro para clasificarse para la Liga de campeones
MÁS NOTICIAS