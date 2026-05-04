Espana agencias

Cuerpo admite "preocupación" por posible escasez de queroseno y pide estudiar ya medidas

Guardar

Bruselas, 4 may (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, afirmó este lunes que ve con "preocupación" la posible escasez de queroseno, especialmente por el impacto que tendría en el sector turístico, y pidió estudiar "ya" medidas para hacer frente a esta posibilidad antes de que se materialice.

"Lo vemos, por supuesto, con preocupación. Pero creemos que hay que ocuparse ya de este tema antes de que empiecen a surgir señales de escasez", expresó en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo).

PUBLICIDAD

Cuerpo subrayó que España tiene "un punto adicional de tranquilidad" con respecto al suministro de queroseno porque está entre los países de la Unión Europea (UE) menos dependientes de su importación gracias a una "gran capacidad de refino" y de sustituirlo por otros combustibles.

A su juicio, no hay que descartar "ninguna posible medida de encima de la mesa", entre las que citó aquellas que están recogidas actualmente en la normativa comunitaria, como la que "limita la capacidad de llenar los tanques de los aviones en aeropuertos que no son su aeropuerto de origen hasta un máximo del 10 %".

PUBLICIDAD

"Son todo medidas, grados de flexibilidad que podemos poner sobre la mesa y pensar para tener esta visión más de coordinación que nos permita anticipar posibles problemas en los meses de verano", expresó.

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona continúan este lunes con sus intercambios para coordinar las medidas que adoptan a nivel nacional para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Medio en los precios de los combustibles fósiles, especialmente el petróleo.

España trasladará al resto de socios en este debate la idea que ya avanzó el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la cumbre de Chipre y que pasa por relajar las reglas fiscales para el gasto en el ámbito de las infraestructuras energéticas y el despliegue de renovables.

"Para ser capaces de avanzar en la soberanía energética, necesitamos inversión y esta inversión tiene que priorizarse, igual que estamos priorizando, por ejemplo, la inversión en defensa", defendió el ministro Cuerpo este lunes.

La iniciativa española pasa, en concreto, por ampliar el alcance de las cláusulas nacionales de escape que permiten excluir una parte del gasto en defensa del cálculo del déficit para que recoja también las inversiones relacionadas con la soberanía energética. EFE

(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las lluvia de estrellas eta acuáridas llega a su máximo, con permiso de una Luna brillante

Infobae

El exlehendakari Ibarretxe califica a Garaikoetxea como "constructor" del pueblo vasco

Infobae

Alabart: "Tenemos 22 Copas de Europa por algo, este escudo merece que estemos a la altura"

Infobae

Adam Yates llevará los galones del UAE en el Giro

Infobae

La mujer de Saif Abukeshek afirma que él ha "sufrido maltrato" de Israel y está en huelga de hambre

La mujer de Saif Abukeshek afirma que él ha "sufrido maltrato" de Israel y está en huelga de hambre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía mantendrá la petición de siete años de prisión para Víctor de Aldama y rechazará rebajar la pena pese a su colaboración con la Justicia

La Fiscalía mantendrá la petición de siete años de prisión para Víctor de Aldama y rechazará rebajar la pena pese a su colaboración con la Justicia

Ábalos sostiene que los pagos en efectivo en Ferraz respondían a una “vieja cultura del PSOE” y niega irregularidades en su gestión: “Otra cosa es que se haga bien o mal”

Ábalos acusa al PP de hacer un “uso torticero de la Justicia” mediante la acusación popular: “No se viene aquí a buscar la verdad, sino a hacer oposición al Gobierno”

Estados Unidos señala Gibraltar como un lugar de “futuro conflicto” al compararlo con el estrecho de Ormuz

El Papa León XIV recibe por sorpresa a Albares en vísperas de su viaje a España: “Una gran sintonía de posiciones con respecto a la situación en el mundo”

ECONOMÍA

“Compra ahora y paga después”: el gasto aplazado se dispara entre los jóvenes para acceder a bienes y servicios sin dinero

“Compra ahora y paga después”: el gasto aplazado se dispara entre los jóvenes para acceder a bienes y servicios sin dinero

Trump refuerza su amenaza de aplicar aranceles del 25% a los vehículos fabricados dentro de la UE: Alemania será el país más perjudicado

La construcción de viviendas se dispara en 2025 y logra su mejor cuarto trimestre en 17 años, con 34.200 pisos iniciados

Contrato indefinido bajo sospecha: las bajas por no superar el periodo de prueba se quintuplican y se convierten en “despidos baratos”

El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con encarecer los productos agrícolas básicos un 8,5% en 2026

DEPORTES

El camino de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma: evita a Sinner, pero podría cruzarse con Zverev en cuartos y con Djokovic en semifinales

El camino de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma: evita a Sinner, pero podría cruzarse con Zverev en cuartos y con Djokovic en semifinales

Arbeloa elogia a Vinicius y deja un recado a Mbappé tras su viaje a Italia con Ester Expósito: “En su tiempo libre cada uno hace lo que considera oportuno”

Paul Seixas, el niño prodigio del ciclismo francés: debutará en el Tour de Francia con 19 años, pero tiene “objetivos ambiciosos”

El Villarreal hace oficial la destitución de su entrenador Marcelino a final de temporada

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”