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Adam Yates llevará los galones del UAE en el Giro

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Redacción deportes, 4 may (EFE).- En ausencia de Tadej Pogacar, Isaac del Toro y Joao Almeida, el británico Adam Yates, reciente vencedor de O Gran Camiño, será el jefe de filas del UAE en la 109ª edición del Giro de Italia que comienza el viernes en Bulgaria y finaliza en Roma el 31 de mayo,

Yates tendrá la responsabilidad de luchar por la general con un equipo que completan Igor Arrieta , Mikkel Bjerg , Jhonatan Narváez , Marc Soler y un par de debutantes en grandes Vueltas, Jan Christen y António Morgado .

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El UAE ha cosechado grandes éxitos en los últimos años en el Giro. El equipo emiratí ha subido al podio en cada una de las últimas tres ediciones, con la victoria de Tadej Pogačar en 2024, seguida del tercer puesto de João Almeida en 2023 y el segundo lugar de Isaac del Toro la temporada pasada.

La primera victoria de etapa del equipo en una gran Vuelta se produjo en el Giro de Italia de 2017, cuando el actual director deportivo, Jan Polanc, logró un triunfo memorable en la etapa del Etna. Desde entonces, el UAE Team Emirates-XRG ha ganado otras 16 etapas del Giro, gracias a ciclistas como Pogačar, Del Toro y Brandon McNulty.

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En declaraciones previas a la edición de este año, Yates deja claro su optimismo para la carrera rosa.

"Estoy bastante contento de cómo ha ido mi preparación para el Giro. La victoria en O Gran Camiño fue una buena prueba y he tenido un bloque sólido con el equipo en Sierra Nevada, así que creo que como grupo estamos listos", señala Yates.

Según el británico, "la ausencia de João Almeida modificará ligeramente nuestra estrategia, pero seguimos teniendo grandes ambiciones y queremos conseguir buenos resultados. Personalmente, creo que estamos en buena forma y, si las cosas nos salen bien, podemos luchar por la clasificación general y animar la carrera."

Han pasado nueve años desde el debut de Yates en el Giro de Italia de 2017, donde el ciclista de Bury terminó noveno en la clasificación general y logró nada menos que siete puestos entre los diez primeros en las etapas. En su regreso al Giro el año pasado, Yates desempeñó un papel crucial en la destacada actuación de Del Toro y brilló con luz propia en la última semana.

En sus tres temporadas completas hasta la fecha con el UAE Team Emirates-XRG, el ciclista de 33 años ha ganado una etapa tanto en el Tour de Francia (2023) como en la Vuelta a España (2024), y solo le falta el Giro de Italia para completar la colección.

Yates, podio y portador del maillot amarillo en el Tour de Francia, está acostumbrado a plantear un desafío constante a lo largo de tres semanas, y el británico comenzará la carrera lleno de optimismo.

Soler y Arrieta en el UAE que luchará por la maglia rosa.

Por otra parte, Jan Christen y António Morgado, debutantes en grandes vueltas, suman ya 15 victorias profesionales entre ambos y no rehuirán el desafío. La experiencia de sus compañeros será crucial en sus primeras carreras de tres semanas.

En cuanto a experiencia, no tienen que buscar más allá de Marc Soler, quien ha participado en 16 grandes a lo largo de su dilatada carrera. Con tan sólo 32 años, el español debutará en la "corsa rosa" con el UAE Team Emirates-XRG, y con la victoria de etapa en la Vuelta a España del año pasado aún fresca en la memoria, Soler sin duda sabrá aprovechar sus oportunidades.

Jay Vine ya ha participado dos veces en el Giro de Italia con el equipo UAE Team Emirates-XRG, y entre 2023 y 2025, el australiano consiguió cuatro puestos entre los diez primeros en las contrarrelojes individuales. El campeón nacional australiano de contrarreloj estará muy concentrado en la prueba contrarreloj de la décima etapa.

La única Gran Vuelta de Igor Arrieta hasta la fecha fue el Giro del año pasado, en el que el joven español desempeñó un papel fundamental en el éxito de Del Toro, y además logró la cuarta posición en una etapa tras una escapada. Fue un buen debut para el ciclista de 21 años, y sin duda querrá repetir la hazaña en esta ocasión.

Finalmente, el Giro de Italia ha estado en el punto de mira tanto del ecuatoriano Jhonatan Narváez como de Mikkel Bjerg desde que ambos abandonaron el Santos Tour Down Under a principios de temporada tras una caída. Esta será la séptima Gran Vuelta de Bjerg y su tercer Giro de Italia, siendo el ciclista danés un miembro clave del equipo ganador de Tadej Pogačar hace dos años.

Para Narváez, será su primer regreso al Giro de Italia desde su exitosa participación en 2024. Ese año, el ecuatoriano superó a Pogačar en la primera etapa y se enfundó la primera Maglia Rosa de la carrera. Con otros tres puestos entre los diez primeros en esa edición y una victoria de etapa en 2020, Narváez tiene la trayectoria necesaria para volver a luchar por la victoria de etapa en Italia. EFE

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EFE

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