El exlehendakari Ibarretxe califica a Garaikoetxea como "constructor" del pueblo vasco

Bilbao, 4 may (EFE).- El exlehendakari Juan José Ibarretxe ha calificado a Carlos Garaikoetxea, fallecido este lunes, como demócrata, abertzale y "constructor" del pueblo vasco en su mensaje de despedida en redes sociales.
Carlos Garaikoetxea, el primer presidente vasco tras la promulgación del Estatuto de Gernika, ha fallecido esta tarde en Pamplona, su ciudad natal y en la que residía.
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"Garaikoetxea Lehendakari, demócrata, abertzale y 'constructor' de nuestro pueblo, Agur eta Ohore (adiós y honor)", ha escrito en redes sociales Ibarretxe, que concluye su mensaje: "¡Hasta el gran día!". EFE
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