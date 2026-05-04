Espana agencias

Óscar López aplaude que Bolaños demande a Aldama y no descarta que el PSOE se querelle contra el empresario

Guardar
Imagen LUN7PTIQZFGWBNR7BNTHBCXQWA

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha aplaudido que el titular de Justicia, Félix Bolaños, haya demandado al presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, por vulnerar su derecho al honor y no ha descartado que el PSOE se querelle contra el empresario tras su última declaración sobre la financiación del partido en el juicio de las mascarillas en el Supremo.

Así lo ha manifestado este lunes el dirigente socialista en una entrevista en ‘La hora de La 1’, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que la demanda de Bolaños es “un ejemplo maravilloso” y “perfecto” de que el empresario ha lanzado “mentiras clarísimas y muy contundentes”.

PUBLICIDAD

Dicho esto, el también secretario general de los socialistas no ha descartado que el PSOE se querelle contra Aldama por injurias tras la última declaración en el Tribunal Supremo en el juicio del ‘caso mascarillas’. El presunto comisionista afirmó en sede judicial que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García querían constructoras para “la financiación del PSOE”. Asimismo, declaró que pagó entre 3,5 y 4 millones a los dos, que les llevó 250.000 euros en una mochila, y les dio 1,8 millones para el partido.

“Se han dicho cantidad de mentiras y barbaridades que son absolutamente falsas, por una persona que entiendo que su estrategia de defensa ha sido intentar acusar a todo el mundo de hacer cosas que no son verdad”, ha zanjado López.

PUBLICIDAD

QUE LOS JUECES DEFIENDAN LA JUSTICIA

En este contexto, el titular de Trasformación Digital ha aseverado que son los jueces “quienes tienen más responsabilidad” a la hora de defender el papel de la justicia, al tiempo que ha sostenido que espera que “no se produzcan más investigaciones prospectivas” ni condenas “sin pruebas” con “argumentaciones del tipo de ‘has sido tú o alguien de tu entorno’”, en referencia a la condena de dos años de inhabilitación al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

También ha hecho mención a las pesquisas “prospectivas” del juez Juan Carlos Peinado con la investigación a la mujer del presidente del Gobierno que, según ha ironizado, “comienza en una causa y muta cinco veces por lo menos”. “Ahora ya no sabemos dónde está”, ha espetado López.

Sobre ello, ha agregado que le resulta inevitable pensar en las palabras del expresidente José María Aznar en las que pedía que “el que pueda hacer, que haga” para “sacar” al Gobierno de Pedro Sánchez de La Moncloa: “Retumba todo el rato el eco de esas palabras”.

INSISTE EN LA “CONTUNDENCIA” CON ÁBALOS

Al hilo, ha insistido en que la rama socialista del Ejecutivo ha actuado con “contundencia” respecto a los presuntos casos de corrupción por los que se está juzgando al exministro y ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos; a su exasesor Koldo García y al empresario Aldama.

“Nadie está libre de tener algún caso”, ha deslizado el ministro, antes de diferenciar esta investigación con el “sistema institucionalizado” de corrupción que tenía el PP con el ‘caso Gürtel’ y la contabilidad B.

En este contexto, ha descartado que su formación se haya financiado ilegalmente, asegurando que ya se ha demostrado “en más de una ocasión” tanto con auditorías externas como internas. “Creo que ha quedado más que probado”, ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ábalos denuncia que su caso está "juzgado hace tiempo" y "con condena clara"

Infobae

Continúa por tierra, mar y aire la búsqueda del pescador francés que naufragó en Asturias

Infobae

Bolaños asegura que nunca habló con Aldama y denuncia sus difamaciones y burdas mentiras

Infobae

Barcelona, única capital donde cae en abril el precio del alquiler de vivienda anunciado

Infobae

Piden la amnistía para 18 acusados por una protesta en la UB que afrontan más de dos años de cárcel

Piden la amnistía para 18 acusados por una protesta en la UB que afrontan más de dos años de cárcel
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor al decir que le intentó sobornar

Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor al decir que le intentó sobornar

El exjefe del CNI niega que los servicios secretos participasen en la operación de espionaje a Bárcenas

Ábalos niega irregularidades en la compra de mascarillas: “Koldo me dijo que se habían aportado hasta cuatro ofertas y ninguna pasó por mi mano”

Así están las encuestas: el PP se impone al PSOE pese a absorber el voto de Sumar, que toca fondo

Transportes paga un curso de liderazgo a sus ingenieros aeronáuticos porque ha detectado que “no tienen habilidades personales”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Santiago Carbó, economista: “La subida de las pensiones me preocupa cuando no hay salarios dignos para los jóvenes. Los jubilados deben pensar en sus nietos”

Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de exclusión social: la tasa de pobreza infantil supera en ocho puntos la media europea

Qué pasa cuando hay inflación: los precios de la energía suben y bajan rápido, pero los de los alimentos suben rápido y bajan despacio

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

DEPORTES

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev