La Fiscalía archiva la denuncia de Podemos contra el Ayuntamiento de Cartes (Cantabria) por el centro de menores

La Fiscalía de Cantabria ha archivado la denuncia de Podemos contra el Ayuntamiento de Cartes y su alcaldesa, Lorena Cueto (PSOE), por determinadas actuaciones relacionadas con el centro de menores migrantes habilitado por el Gobierno regional (PP) en la localidad.

El ministerio público abrió diligencias de investigación a instancias del partido morado, que se quejó de la difusión de información que permitía ubicar esta casa de acogida o de una resolución municipal que ordenaba paralizar la actividad en la misma.

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Pero tras la práctica de las oportunas diligencias, se ha archivado la denuncia al no apreciarse indicios de delito en el proceder del Consistorio y de la regidora socialista, han confirmado a esta agencia fuentes fiscales.

Podemos puso en conocimiento del ministerio público acciones que, a su juicio, podrían no ajustarse a la legalidad y al principio del interés del menor.

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Por ejemplo, la publicación en redes sociales de datos que permitirían identificar la localización de la casa de acogida, y que a juicio de esta formación "podría haber comprometido la confidencialidad y seguridad de los menores".

Asimismo, denunció una resolución del Ayuntamiento que ordenaba al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y a la Fundación Cuin, gestora del centro, la "paralización inmediata" de la actividad del mismo, una medida que afectaba directamente al funcionamiento de "un recurso de primera acogida".

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No obstante, la justicia suspendió esa orden de la alcaldesa, que llegó a avisar de que, en caso de no paralizarse la actividad, el Consistorio podría precintar las instalaciones, retirar materiales u ordenar a las empresas de servicios la supresión de suministros, como agua o luz.