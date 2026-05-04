Espana agencias

La mujer de Saif Abukeshek afirma que él ha "sufrido maltrato" de Israel y está en huelga de hambre

Guardar
Imagen 6BUSXFNLENCLVBTUAWEK2JOWEM

La mujer del activista hispano-palestino Saif Abukeshek, Sally Issa, cuyo marido fue capturado el pasado jueves en aguas internacionales mientras viajaba a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, ha asegurado que el activista ha "sufrido maltrato" por parte de Israel y que está en huelga de hambre.

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que no ha podido hablar con su marido y que toda la información que tiene es a través del consul español en Tel Aviv: "El consul dice que él se encuentra ok. Está en shock, triste, porque teníamos el cumple de mi hija, que no ha podido hablar con ella".

PUBLICIDAD

Ha explicado que este martes Abukeshek volverá a visitar los tribunales israelíes, y ha asegurado que Israel ha actuado de esta manera contra los miembros de la Flotilla para "criminalizar el movimiento solidario con el pueblo palestino".

Issa también ha explicado que se ha reunido con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ya que Saif Abukeshek es vecino de la ciudad, y ha dicho que el primer edil le ha expresado su apoyo y que "va a hacer todo lo que pueda para liberar a Saif".

PUBLICIDAD

Preguntada por si también está hablando con el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha respondido que es algo que está estudiando y que lo anunciará si lo hace.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Absuelta la tertuliana que llamó 'Begoño' a Begoña Gómez

Infobae

PP: 'Agur eta ohore' (adiós y honor) a Carlos Garaikoetxea

Infobae

La Fiscalía archiva la denuncia de Podemos contra el Ayuntamiento de Cartes (Cantabria) por el centro de menores

La Fiscalía archiva la denuncia de Podemos contra el Ayuntamiento de Cartes (Cantabria) por el centro de menores

Bossuyt: "No esperaba ganar"

Infobae

Clyburn asegura que está "sano" y se preparará para "terminar la temporada con fuerza"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía mantendrá la petición de siete años de prisión para Víctor de Aldama y rechazará rebajar la pena pese a su colaboración con la Justicia

La Fiscalía mantendrá la petición de siete años de prisión para Víctor de Aldama y rechazará rebajar la pena pese a su colaboración con la Justicia

Ábalos sostiene que los pagos en efectivo en Ferraz respondían a una “vieja cultura del PSOE” y niega irregularidades en su gestión: “Otra cosa es que se haga bien o mal”

Ábalos acusa al PP de hacer un “uso torticero de la Justicia” mediante la acusación popular: “No se viene aquí a buscar la verdad, sino a hacer oposición al Gobierno”

Estados Unidos señala Gibraltar como un lugar de “futuro conflicto” al compararlo con el estrecho de Ormuz

El Papa León XIV recibe por sorpresa a Albares en vísperas de su viaje a España: “Una gran sintonía de posiciones con respecto a la situación en el mundo”

ECONOMÍA

“Compra ahora y paga después”: el gasto aplazado se dispara entre los jóvenes para acceder a bienes y servicios sin dinero

“Compra ahora y paga después”: el gasto aplazado se dispara entre los jóvenes para acceder a bienes y servicios sin dinero

Trump refuerza su amenaza de aplicar aranceles del 25% a los vehículos fabricados dentro de la UE: Alemania será el país más perjudicado

La construcción de viviendas se dispara en 2025 y logra su mejor cuarto trimestre en 17 años, con 34.200 pisos iniciados

Contrato indefinido bajo sospecha: las bajas por no superar el periodo de prueba se quintuplican y se convierten en “despidos baratos”

El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con encarecer los productos agrícolas básicos un 8,5% en 2026

DEPORTES

El camino de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma: evita a Sinner, pero podría cruzarse con Zverev en cuartos y con Djokovic en semifinales

El camino de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma: evita a Sinner, pero podría cruzarse con Zverev en cuartos y con Djokovic en semifinales

Arbeloa elogia a Vinicius y deja un recado a Mbappé tras su viaje a Italia con Ester Expósito: “En su tiempo libre cada uno hace lo que considera oportuno”

Paul Seixas, el niño prodigio del ciclismo francés: debutará en el Tour de Francia con 19 años, pero tiene “objetivos ambiciosos”

El Villarreal hace oficial la destitución de su entrenador Marcelino a final de temporada

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”