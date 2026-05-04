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El ejercicio interválico intenso, el que más ayuda a mejorar la función vascular

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Elche (Alicante), 4 may (EFE).- El ejercicio interválico de alta intensidad, el que combina periodos cortos de esfuerzo intenso con recuperación, ha sido el que mejores resultados globales ha resultado para mejorar la función endotelial en pacientes con afecciones cardíacas.

Así se ha desprendido del estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) junto al Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), publicado en la revista European Journal of Preventive Cardiology, según un comunicado del centro universitario.

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El endotelio es la pared interior de los vasos sanguíneos y su deterioro está asociado con diversas enfermedades cardiovasculares. Este trabajo ha concluido que el ejercicio interválico de alta intensidad es la intervención más consistente y con mejores resultados globales para mejorar la función endotelial, evaluada mediante la dilatación mediada por flujo.

Este tipo de entrenamiento ha superado al ejercicio aeróbico moderado, que también mejora la función vascular aunque en menor medida, y al de fuerza, que por sí solo no ha mostrado beneficios significativos, posiblemente, según los investigadores, por la falta de evidencia disponible.

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"Estos resultados refuerzan la idea de que no todo ejercicio tiene el mismo impacto y que la intensidad y la estructura del entrenamiento son clave para obtener beneficios cardiovasculares reales", ha señalado el profesor del Área de Educación Física y Deportiva de la UMH José Manuel Sarabia, colíder del estudio, quien ha destacado que el trabajo ha analizado la evidencia disponible de 37 estudios que incluyen a 6.818 pacientes adultos con enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca y que hasta ahora estaba dispersa.

"Desde el punto de vista clínico, esto nos ayuda a afinar las recomendaciones de ejercicio en rehabilitación cardíaca y a avanzar hacia programas más personalizados”, ha explicado la cardióloga del Hospital General Universitario de Alicante, investigadora de ISABIAL y primera autora del estudio, Laura Fuertes Kenneally.

El investigador de Ciencias del Deporte de la UMH e ISABIAL Agustín Manresa Rocamora ha coliderado el estudio, que han firmado las investigadoras del Instituto Universitario de Investigación Centro de Investigación del Deporte de la UMH e ISABIAL Sabina Baladzhaeva, Noemí Sempere Ruiz y Ana Sanz Rocher, y el investigador de ISABIAL Carles Blasco Peris. EFE

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