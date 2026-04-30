4-2. Universitario golea a Nacional y establece cuádruple empate en el grupo B

Lima, 29 abr (EFE).- Universitario de Deportes de Perú derrotó este miércoles por 4-2 a Nacional de Uruguay en Lima y forzó un cuádruple empate a cuatro puntos en el grupo B de la Copa Libertadores.

El club dirigido interinamente por Jorge Araujo logró la épica de golear al segundo de la serie, que terminó jugando con diez jugadores tras la expulsión de Lucas Rodríguez, y después de un penal tempranero que puso el encuentro en contra desde los primeros minutos.

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Con esta victoria, la U empata con cuatro puntos a Tolima, Nacional y Coquimbo Unido, pero se ubica tercero por una menor cantidad de goles a favor.

A los 12 minutos, el árbitro paraguayo Carlos Benítez cobró un penal a favor de Nacional tras una mano de José Carabalí. Ejecutó Maxi Gómez y convirtió el primer tanto para la visita.

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Nacional mantuvo el ataque hacia el arco crema para aumentar el marcador, mientras que la U se mostró más lenta en la reacción.

El uruguayo Nicolás Lodeiro intentó un remate al arco de Miguel Vargas, que salió desviado, en tanto que Williams Riveros falló en un cabezazo al recepcionar un centro de Andy Polo.

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A los 34 minutos, Lucas Rodríguez recibió una segunda amarilla por derribar al delantero Alex Valera y sale expulsado del campo, lo que agrió los ánimos en Nacional.

En el contragolpe, Fara anotó el primero para la U a los 40 minutos, segundos después que el portero Mejía atajó otro remate crema, y desató la algarabía en el estadio Monumental.

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Al regreso del descanso, Valera marcó el segundo para Universitario, al aprovechar un rebote y rematar al arco de Mejía.

En los siguientes minutos, Mejía atajó un remate de Andy Polo y vio salir desviado otro disparo de Valera.

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No obstante, Maxi Silvera anotó el segundo para Nacional a los 71 minutos de juego, de un potente remate a un rebote de Miguel Vargas.

Pero la historia no había terminado y a los 81 minutos el argentino Lisandro Alzugaray marcó el tercero para la U de cabezazo y devolvió la alegría a los limeños.

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Finalmente, José Carabalí anotó el cuarto para los anfitriones en el minuto 91 del partido.

En la próxima jornada, Universitario visita a Coquimbo Unido el 7 de mayo, mientras que Nacional visita a Deportes Tolima un día antes.

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- Ficha técnica:

4. Universitario: Miguel Vargas; Cain Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Martín Pérez Guedes (Héctor Fértoli m.80), Jorge Murrugarra (J. Castillo m.65), Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores (Alzugaray m.68) y Alex Valera (José Rivera m.80).

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Entrenador: Jorge Araujo

2. Nacional: Luis Mejía; Sebastián Coates, Agustín Rogel, Camilo Cándido, Baltasar Barcia (Maxi Silvera m.62); Nicolás Rodríguez (Emiliano Ancheta m.84), Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro (Agustín Dos Santos m.62); Tomás Verón y Maxi Gómez.

Entrenador: Jorge Bava

Goles: 0-1, m.14: Maximiliano Gómez. 1-1, m.40: Cain Fara. 2-1, m.46: Alex Valera. 2-2, m.71: Maxi Silvera. 3-2, m.81: Lisandro Alzugaray. 4-2, m.90: José Carabalí.

Árbitro: El paraguayo Carlos Benítez expulsó a Lucas Rodríguez y amonestó a Cain Fara, Maxi Gómez, Jorge Murrugarra, Luis Mejía y Jesús Castillo.

Incidentes: Partido de la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Monumental de Lima con capacidad para 80.000 espectadores. EFE

(foto)