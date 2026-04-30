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El Consejo Fiscal decide si continúa la fiscal de Madrid que se enfrentó a García Ortiz

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Madrid, 30 abr (EFE).- El Consejo Fiscal aborda este jueves una veintena de nombramientos, incluido el de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, ahora a cargo de Almudena Lastra, que declaró en contra del anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el juicio en el que acabó inhabilitado por revelación de secretos.

Lastra vuelve a postularse para el puesto de fiscal superior de Madrid en el que lleva cinco años y que se disputa con María Isabel Martín, desde 2018 en la Secretaría Técnica de la Fiscalía, órgano de apoyo de la fiscal general, Teresa Peramato.

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La última palabra sobre la continuidad de Lastra la tiene Peramato, que llegó a la Fiscalía General hace casi cinco meses y que ya ha hecho algunos nombramientos que han sido discutidos por parte de la carrera, que ha considerado que estaba favoreciendo al equipo de confianza de su antecesor en el cargo.

El pleno del Consejo Fiscal estudiará en total más de 20 nombramientos, entre los que también figura una plaza en la Fiscalía de lo Social, donde actualmente está el anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz.

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Ocho fiscales se postulan a esa plaza, entre ellos la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, que discrepó radicalmente con Lastra en el juicio a García Ortiz, con quien estuvo investigada durante meses hasta que el Tribunal Supremo la sacó del proceso.

En la sentencia que inhabilitó a García Ortiz para seguir siendo fiscal general, el Supremo recogió el testimonio de Lastra que, "molesta por la filtración", dijo haber preguntado al entonces fiscal general si había filtrado una nota de prensa sobre el proceso por fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y que él le respondió: "eso ahora no importa".

Encima de la mesa del Consejo Fiscal este jueves figuran también una plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, las de jefe y teniente de la inspección fiscal, del número dos de la Fiscalía Anticorrupción, de las Fiscalías Superiores de las islas Baleares y Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha o Aragón, y varias Fiscalías provinciales.

El Consejo Fiscal es un órgano consultivo integrado por seis vocales de la Asociación de Fiscales -de carácter conservador y mayoritaria en la carrera-, uno de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, dos de la Unión Progresista de Fiscales, y tres natos -la fiscal general, la teniente fiscal del Tribunal Supremo y la fiscal jefe de la Inspección-.

Fuentes fiscales consultadas por EFE subrayan que este tipo de nombramientos son una decisión discrecional de la fiscal general, que comunica al Consejo su propuesta y escucha su opinión, y que siguen criterios de méritos o capacidad, entre otros, y no solo el de antigüedad.

Y precisan que esta tanda viene a completar la remodelación del nuevo equipo de la Fiscalía General del Estado que encabeza Teresa Peramato, quien recientemente renovó totalmente la Secretaría Técnica, que es la "sala de máquinas" de la institución, con Julio Cano al frente. EFE

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