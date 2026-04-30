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Declara de nuevo el inspector de Gürtel que constató una investigación paralela a Bárcenas

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Madrid, 30 abr (EFE).- El juicio del caso Kitchen se retoma este jueves donde quedó en la jornada del miércoles: con la declaración del investigador principal del caso Gürtel y de la contabilidad en B del PP, Manuel Morocho, quien dijo haber constatado la existencia de una investigación paralela, "sin autorización judicial" sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas.

En el inicio de su declaración como testigo, Morocho dijo que en agosto de 2015, al recibir una dación de información de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, constató una operación policial sobre Bárcenas y "contra" el grupo que investigaba los papeles del extesorero, el grupo 21 de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) que él encabezaba y que seguía el mandato del juez instructor.

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En esta nueva jornada, la decimocuarta, de este juicio celebrado en la Audiencia Nacional las defensas de nueve de los diez acusados podrán interrogar a Morocho, como ya hicieron las acusaciones y la defensa de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy.

Tras denunciar este inspector presiones de sus superiores en las pesquisas de los papeles de Bárcenas, en cuyo informe le instaron a no incluir el nombre de Mariano Rajoy, las defensas buscarán desmontar la tesis de las acusaciones sobre una presunta trama parapolicial para sustraer al extesorero documentación que pudiera resultar incriminatoria para el PP y que esta no llegase al procedimiento judicial abierto, donde Morocho era el principal investigador. EFE

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