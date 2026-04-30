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Ruto regala a Sawe un automóvil y 53.000 euros por su récord en el maratón de Londres

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Nairobi, 30 abr (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, regaló este jueves al atleta keniano Sabastian Sawe un automóvil y ocho millones de chelines (53.000 euros) por batir un récord mundial el pasado domingo en el maratón de Londres y convertirse en el primero en bajar de dos horas en competición oficial en esa prueba (1:59.30).

Sawe, que volvió la pasada noche a Kenia tras su histórica hazaña, fue recibido esta mañana por Ruto en un acto de homenaje celebrado en la State House, sede de la Presidencia en Nairobi.

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"Lo que nuestro querido Sabastian Sawe logró el fin de semana pasado en las calles de Londres -al correr una maratón en menos de dos horas- no es simplemente un triunfo deportivo; es un momento decisivo en la historia de la resistencia humana", afirmó el jefe del Estado.

"Las futuras generaciones -subrayó- recordarán el 26 de abril de 2026 como el día en que un hombre rompió una barrera física y psicológica que durante mucho tiempo se consideró insuperable. Y el nombre que quedará para siempre ligado a ese momento será el de Sabastian Sawe".

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Sawe, de 31 años, batió el récord del mundo en un maratón oficial al vencer este domingo en Londres, con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos.

El corredor keniano, que precedió en la línea de meta al etíope Yomif Kejelcha (1h59:41) y al ugandés Jacob Kiplimo (2h00:28), rebajó la marca que tenía su compatriota Kelvin Kiptum de 2:00.35 desde el 8 de octubre de 2023 en Chicago (Estados Unidos).

En el acto de la State House, Ruto entregó a Sawe una matrícula automovilística keniana personalizada con los números 1:59:30 en honor a su histórico récord.

Con esta matrícula, el deportista podrá elegir el vehículo que desee, cuya compra correrá a cargo del Estado.

Asimismo, Sawe recibió un cheque por valor de cinco millones de chelines (unos 33.200 euros) por batir un récord mundial, en cumplimiento de la directiva gubernamental sobre premios para atletas y deportistas.

Además, Ruto le entregó un segundo cheque por valor de tres millones de chelines (19.800 euros) bajo el mismo marco normativo, que contempla un premio para cualquier atleta que gane una medalla de oro en una competición importante.

Durante la ceremonia, Sawe obsequió al presidente con un par de zapatillas autografiadas como las que usó para pulverizar la marca en Londres.

"Sabastian, no sólo has batido un récord, sino que has ampliado los horizontes del potencial humano. Has logrado lo que muchos creían imposible. Has hecho posible lo imposible. Y al hacerlo, has inspirado a una nación y al mundo entero", concluyó el mandatario.

El atleta regresó la pasada noche a su país, donde fue recibido como un héroe en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi por el ministro keniano de Deportes, Salim Mvurya, y numerosos periodistas y seguidores en medio de una gran expectación.

"Estoy muy feliz porque esta victoria me ha demostrado de lo que era capaz. He estado entrenando, así que tenía en mente el récord, pero no esperaba batirlo tan pronto", declaró Sawe a la prensa tras bajar del avión.

El avión en el que viajó Sawe, de la aerolínea Kenyan Airways, llegó desde París y fue recibido con una ceremonia donde dos camiones de bomberos formaron un arco de triunfo con chorros de agua por el que pasó la aeronave. EFE

(foto)

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