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Ordenan reabrir la investigación del incendio intencionado en la mezquita de Piera (Barcelona)

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La Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado la reapertura de la investigación para hallar a los autores del incendio intencionado en la mezquita de Piera (Barcelona) la madrugada del 12 de julio de 2025.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal acuerda estimar en parte del recurso presentado por la acusación particular, la Comunidad Islámica Piera-Masjid Arrahmnan, representada por el abogado Benet Salellas, contra el archivo del Tribunal de Instancia de Igualada (Barcelona).

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Ahora, la Audiencia de Barcelona ordena reabrir el caso y pide a los Mossos d'Esquadra que soliciten a las operadoras de telefonía móvil un listado sobre los teléfonos que se conectaron en la zona de la mezquita durante la franja horaria en la que sucedieron los hechos.

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