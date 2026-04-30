La Justicia rechaza una macrocausa sobre los casos de muertes en residencias durante la pandemia

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado agrupar en una macrocausa las investigaciones por fallecimientos en residencias durante la pandemia y confirma que las distintas denuncias deberán seguir tramitándose por separado al no apreciar la conexidad necesaria entre los casos.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que desestima el recurso de apelación interpuesto por un familiar de una víctima y el Ministerio Fiscal contra el auto dictado el 27 de agosto de 2025 por la Sección Instrucción Tribunal Instancia Madrid Plaza número 3, que ahora se confirma.

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Por tanto, se confirma la decisión de la magistrada que consideró que no deben acumularse en un único procedimiento las diferentes causas repartidas en distintos órganos judiciales.

Los magistrados de la Audiencia consideran que en este caso no concurren las circunstancias de conexidad que exige la ley. Aunque señalan coinciden tres de los investigados en la mayoría de las denuncias, como son los tres exaltos cargos del Gobierno regional Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, en otras hay otros imputados.

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SUJETOS PASIVOS DIFERENTES

Al respecto, destaca la Sala igualmente que los sujetos pasivos son diferentes con padecimientos distintos. Además, apunta a que si bien existe una causa común como es el Plan de Choque aprobado por la Comunidad de Madrid, para ver en cada supuesto si se produjo o no una discriminación, resulta "imprescindible analizar en cada caso las circunstancias diferentes".

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"Ni siquiera a efectos prácticos -concluyen los jueces-, sería conveniente la acumulación, pues lo cierto es que dada la existencia de múltiples querellas y denuncias a las que pueden agregarse más, el conocimiento de todas ellas en una misma causa añadiría más complejidad, dilataría más el procedimiento e impediría analizar con mayor minuciosidad cada caso concreto".

La posible unificación de los procedimientos respondía a la petición de familiares de las víctimas, asociaciones y Fiscalía, que defienden que una macrocausa permitiría analizar de forma conjunta los hechos y depurar responsabilidades con mayor coherencia.

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Sin embargo, una resolución previa de la propia Audiencia madrileña ya se mostró contraria a agrupar los casos al considerar que cada fallecimiento presenta circunstancias particulares, con posibles responsables distintos, lo que justificaría mantener las investigaciones separadas.

PROTOCOLOS APLICADOS

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El núcleo de las investigaciones gira en torno a los protocolos aprobados durante las primeras semanas de la pandemia, que establecían criterios de exclusión para derivar a hospitales a residentes con determinados niveles de dependencia o deterioro cognitivo.

Parte de las causas por las muertes en residencias han sido archivadas, mientras otras continúan en instrucción o han sido reabiertas a instancias de la Fiscalía de Madrid.

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Las asociaciones de familiares insisten en que la unificación en una macrocausa permitiría evitar resoluciones contradictorias y ofrecer una respuesta judicial global a lo ocurrido. Por el contrario, quienes se oponen sostienen que la complejidad y diversidad de los casos aconsejan un análisis individualizado.