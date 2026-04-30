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Maíllo asegura que volverán a presentar la prórroga de los alquileres: "El sentido común va a hacer que salga"

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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha asegurado que van a volver a presentar al Gobierno el decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027 y que fue rechazado en el Congreso de los Diputados el pasado martes con los votos de PP, Vox y Junts.

Maíllo ha mostrado este jueves su confianza en que se apruebe la medida. "Estamos hablando de algo transversal, el sentido social y el buen sentido común va a hacer que este decreto salga adelante", ha afirmado el candidato de la coalición en un encuentro informativo incluido en el ciclo electoral organizado por Europa Press en Sevilla con motivo de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

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Sobre el impulso de la medida, el coordinador de IU ha destacado el papel de Sumar en el ejecutivo central para defender la prórroga en la cámara. "Estamos orgullosos de haber sido la parte que ha peleado", ha subrayado Maíllo frente a la postura del PSOE que según ha indicado "no lo ha convertido en un caballo de batalla".

Asimismo, Maíllo ha lamentado el rechazo del PP a la medida, de la que ha asegurado que cuenta con el apoyo de "dos tercios" de los votantes populares. "Son 360.000 andaluces que ahora mismo pasan angustia y Moreno se ha quedado callado, de perfil", ha señalado.

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El candidato de la coalición ha puesto el foco en la "indignación" de la sociedad tras el rechazo y ha apelado a la "alianza social" en torno a la medida. "Somos gente que estamos aquí para pelearnos y para desgastarnos estando en el gobierno y mejorar la vida de la gente, vamos a seguir haciéndolo", ha concluido.

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