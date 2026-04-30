La Policía detiene a tres ultras del Sevilla por altercados en el partido ante el Valencia

Sevilla, 30 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a tres personas como presuntos ultras del Sevilla y autores de los delitos de amenazas y lesiones, al agredir al empleado de seguridad de un centro comercial cercano al Ramón Sánchez-Pizjuán durante el encuentro disputado en ese estadio ante el Valencia el pasado 21 de marzo.

Los agentes iniciaron la investigación por los hechos ocurridos en las inmediaciones del estadio durante los momentos previos al encuentro de LaLiga, mientras un grupo de aficionados ultras del Sevilla desplegaban una enorme pancarta, así como el encendido de dos bengalas, señala este jueves en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental.

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"En esos momentos, un empleado de seguridad, que realizaba las labores propias de su función en el exterior de un centro comercial cercano al estadio, fue agredido brutalmente por parte de tres aficionados ultras del Sevilla FC (miembros del grupo ultra Biris Norte)", apunta el escrito.

La víctima, quien se encontraba preparando el dispositivo de seguridad para evitar daños en este local, fue increpada en un primer momento por estos individuos y agredida posteriormente, recibiendo puñetazos y patadas, hasta que tuvo que ser auxiliada por sus compañeros de seguridad del establecimiento comercial, según destaca la Policía.

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La agresión produjo en la víctima lesiones de consideración, por lo que los agentes encargados de la investigación, una vez recopiladas las pruebas y comprobados los hechos, procedieron a la identificación de los tres miembros y posterior detención por su presunta implicación en delitos de amenazas y lesiones, por los que posteriormente fueron puestos a disposición judicial. EFE