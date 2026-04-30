Espana agencias

La Policía detiene a tres ultras del Sevilla por altercados en el partido ante el Valencia

Guardar

Sevilla, 30 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a tres personas como presuntos ultras del Sevilla y autores de los delitos de amenazas y lesiones, al agredir al empleado de seguridad de un centro comercial cercano al Ramón Sánchez-Pizjuán durante el encuentro disputado en ese estadio ante el Valencia el pasado 21 de marzo.

Los agentes iniciaron la investigación por los hechos ocurridos en las inmediaciones del estadio durante los momentos previos al encuentro de LaLiga, mientras un grupo de aficionados ultras del Sevilla desplegaban una enorme pancarta, así como el encendido de dos bengalas, señala este jueves en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental.

PUBLICIDAD

"En esos momentos, un empleado de seguridad, que realizaba las labores propias de su función en el exterior de un centro comercial cercano al estadio, fue agredido brutalmente por parte de tres aficionados ultras del Sevilla FC (miembros del grupo ultra Biris Norte)", apunta el escrito.

La víctima, quien se encontraba preparando el dispositivo de seguridad para evitar daños en este local, fue increpada en un primer momento por estos individuos y agredida posteriormente, recibiendo puñetazos y patadas, hasta que tuvo que ser auxiliada por sus compañeros de seguridad del establecimiento comercial, según destaca la Policía.

PUBLICIDAD

La agresión produjo en la víctima lesiones de consideración, por lo que los agentes encargados de la investigación, una vez recopiladas las pruebas y comprobados los hechos, procedieron a la identificación de los tres miembros y posterior detención por su presunta implicación en delitos de amenazas y lesiones, por los que posteriormente fueron puestos a disposición judicial. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El amargo regreso de Etta Eyong a La Cerámica: no marca desde octubre

Infobae

Edy Tavares se lesiona el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda

Infobae

Ashley Young, ganador de Premier y Liga Europa con el United, se retira a los 40 años

Infobae

Míchel: "No es una final"

Infobae

El Andorra en racha de victorias recibe a un Albacete asolado por las bajas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Koldo García dibuja a Jessica Rodríguez como una “señorita” que presionaba a Ábalos bajo la amenaza de hacer pública su vida privada

Koldo García dibuja a Jessica Rodríguez como una “señorita” que presionaba a Ábalos bajo la amenaza de hacer pública su vida privada

El inspector jefe de la Gürtel señala una “estrategia” para “desmantelar” el grupo policial que rastreaba los papeles de Bárcenas

Koldo García defiende la legalidad en la compra de mascarillas durante la pandemia: “Yo lo único que hice es intentar buscar material sanitario”

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

Israel se desmarca de la discusión sobre Ceuta y Melilla y afirma que “no están pensando” en apoyar a Marruecos porque ahora “no es relevante”

ECONOMÍA

El encarecimiento de la energía empuja hasta el 3% la inflación en la eurozona en abril

El encarecimiento de la energía empuja hasta el 3% la inflación en la eurozona en abril

Un fallo técnico arroja caídas de casi el 6% en el Ibex 35 con el petróleo disparado por encima de los 122 dólares

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 30 de abril

Repsol dispara su beneficio un 154% en el primer trimestre gracias a la subida en el precio del petróleo

DEPORTES

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

El Atlético de Madrid y el Arsenal no son capaces de deshacer el empate en el Metropolitano y dejan la eliminatoria de Champions abierta para la vuelta en Londres

Así te hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal