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Idiakez afirma que al Cádiz "no le falta actitud", a pesar de su complicada situación

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Cádiz, 30 abr (EFE).- El entrenador del Cádiz, Imanol Idiakez, afirmó este jueves, antes de la visita del sábado a un rival directo por la salvación como la Cultural y Deportiva Leonesa, que a su equipo “no le falta actitud” y que las diferencias se están marcando en los “detalles”, tras una racha muy negativa que les ha dejado a un paso del descenso.

Idiakez declaró en rueda de prensa que los jugadores del Cádiz, decimoctavo y que marca los puestos de permanencia en LaLiga Hypermotion, son “conscientes” de que el esfuerzo realizado puede traducirse en resultados positivos a corto plazo, empezando por el partido del sábado en el estadio de la Cultural Leonesa, colista de la categoría.

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El conjunto amarillo está con el agua el cuello y solo tiene dos puntos de ventaja sobre las posiciones de descenso, por lo que, en caso de una derrota en el Reino de León y de un triunfo del Huesca en el campo del líder, el Racing de Santander, los cadistas caerían a las últimas cuatro últimas plazas que al final de liga bajarían a Primera RFEF.

El técnico donostiarra, sin embargo, se mostró optimista con respecto a las prestaciones que dará el Cádiz y explicó que su equipo cuenta con “muchas posibilidades” gracias a los distintos perfiles disponibles, lo que permite trabajar en busca de un “equilibrio” que garantice tanto el juego como un mejor “funcionamiento” colectivo.

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Idiakez, que llegó al cargo hace una jornada tras la destitución de Sergio González y que perdió en su estreno ante Las Palmas (1-2), afirmó que sus jugadores deben “dar pasos adelante” y “elevar su rendimiento” para acercarse al objetivo de la victoria en los próximos compromisos.

Respecto al duelo ante la Cultural Leonesa, el entrenador vasco reconoció que el rival atraviesa una situación en la que genera “numerosas ocasiones” pese a no tener “acierto”, lo que obligará a su equipo a acercarse a su “mejor nivel” si quiere competir con garantías en León.

Aun así, dejó clara la ambición con la que los suyos afrontan este partido y recalcó que su equipo irá “a ganar” en un encuentro que calificó como un “reto difícil”.

Además, Idiakez apuntó que un resultado positivo tendría un impacto más allá de la clasificación, ya que les ayudaría a reforzar “lo anímico” y el “trabajo” realizado, y también a una mayor tranquilidad en "el entorno” del club. EFE

jsb/cc/jl

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