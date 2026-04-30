Empieza el juicio a Gao Ping por blanqueo trece años después de la operación Emperador

Madrid, 30 abr (EFE).- El juicio a la red de blanqueo presuntamente liderada por el ciudadano chino Gao Ping y que fue desmantelada en la operación Emperador, empieza este jueves en la Audiencia Nacional trece años después de la apertura de esta causa en octubre de 2012.

Una mayoría de los casi cien acusados comparecerán tras haber accedido a acuerdos de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, aunque Gao Ping no se encuentra entre ellos, han informado a EFE fuentes jurídicas.

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Se espera que el juicio comience primero para todos aquellos que hayan decidido pactar con la Fiscalía y, una vez oficializadas esas conformidades ante el tribunal, se celebrará el enjuiciamiento para el resto de acusados, han indicado las fuentes consultadas.

La Fiscalía Anticorrupción pide 43 años y medio de prisión para Gao Ping como presunto cabecilla de una red criminal dedicada al blanqueo de capitales y al fraude fiscal.

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El Ministerio Público le imputa más de una decena de delitos, entre ellos cohecho, amenazas, blanqueo, detención ilegal, falsedad documental y varios delitos fiscales, y le pide 77,5 millones de euros en multas.

Además de a decenas de ciudadanos chinos, Anticorrupción acusa a varios españoles, entre los que figura Ignacio Jordá González, el actor porno conocido como Nacho Vidal, para quien pide 11 años de prisión y una multa de 50 millones de euros por organización criminal, blanqueo y falsedad de documento mercantil.

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La operación Emperador destapó una gran red de fraude fiscal y blanqueo en la que presuntamente participaron empresarios, policías, guardias civiles.

Una de las vías que supuestamente utilizaba la trama consistía en la recogida de dinero centralizada en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) para su posterior remisión al exterior.

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Las empresas llevaban una doble contabilidad y declaraban menos de la mitad de lo que realmente facturaban. Guardaban buena parte de ese dinero, de modo que en los registros realizados en octubre de 2012 encontraron alrededor de 8 millones de euros.

Pero el dinero defraudado se usaba también para préstamos entre miembros de la comunidad china a unos intereses altísimos, "con la devolución garantizada por medio de la intimidación", y para comprar vehículos e inmuebles para aflorar los beneficios obtenidos de las actividades ilícitas de la organización investigada.

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Buena parte de ese dinero salía de España hacia China, donde se encuentran los principales responsables de la organización, que contaba con vinculaciones en otros países como Portugal, Francia, Italia, República Checa y Hungría, lugares donde se han detectado transportes de dinero.

La investigación permitió destapar otra trama en la que un buen número de comerciantes apenas declaraba el 10 % de los productos que importaba y, con ello, también un 10 % de lo que vendía.

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En la red predominaban los lazos familiares y una muestra de la cantidad de dinero que manejaba la red es que la cantidad total de dinero que es ingresado en efectivo en entidades bancarias por sus miembros desde el año 2009 hasta el año 2012, asciende a 60.415.492,97 euros. EFE