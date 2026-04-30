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Podemos pide al Gobierno que condene el "secuestro" por Israel de la Flotilla a Gaza

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Madrid, 30 abr (EFE).- La líder de Podemos, Ione Belarra, ha pedido este jueves al Gobierno que "condene sin fisuras" la operación llevada a cabo por fuerzas israelíes contra la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza y que ha calificado de "secuestro" cometido "en aguas europeas".

En declaraciones en el Congreso, Belarra se ha referido así a la detención de unos 175 activistas tras la interceptación de una veintena de embarcaciones cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja, de la que ha informado este jueves el Ministerio de Exteriores israelí.

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A su juicio, lo que ha ocurrido es que la Flotilla que se dirigía a la Franja de Gaza "para hacer llegar ayuda humanitaria a los palestinos y palestinas que llevan sufriendo el intento de exterminio por parte del Estado terrorista de Israel más de 2 años", ha sido "interceptada brutalmente, secuestrada brutalmente por el Ejército israelí, que esta vez se ha metido hasta las puertas de Europa".

"Ha sido en aguas europeas, a las puertas de Grecia", ha afirmado la líder de Podemos, que ha pedido al Gobierno de España y al Ministerio de Exteriores que "actúen de inmediato, condenen esta acción y se pongan inmediatamente a proteger a las personas que iban a bordo, muchas de ellas personas españolas", entre ellas el miembro de la dirección de Podemos Pablo Quesada.

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Ione Belarra ha argumentado que "por no haberles parado los pies a tiempo", las fuerzas israelíes "ahora se permiten con total impunidad llegar incluso a aguas europeas" y se ha preguntado si lo siguiente va a ser "atracar la próxima vez en el puerto de Valencia, en el puerto de Barcelona, y ponerse a detener en España a los activistas propalestinos".

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha activado a la embajada española en Israel para dar asistencia a los españoles que pueda haber entre los activistas que viajaban en la Flotilla Global Sumud, EFE

esv/aam

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