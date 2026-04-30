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Un estudio determina que el momento del día en el que te vas a dormir incrementa el riesgo de mortalidad

No solo influye la hora, sino también la falta de constancia: la alteración del ciclo circadiano por horarios irregulares contribuye a la aparición de patologías severas

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Dibujo de acuarela de un hombre y una mujer durmiendo pacíficamente en una cama. Él está detrás de ella, ambos cubiertos por sábanas blancas y claras.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir (o no) influye en el riesgo de mortalidad. Hay cientos de estudios que han investigado la relación entre los hábitos de sueño y la probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades, especialmente cardiovasculares, desde múltiples puntos de vista: a qué hora es mejor irse a la cama, si las siestas son recomendables o no, cuánto tiempo deberíamos descansar, y un larguísimo etcétera. Cada investigación saca unas conclusiones, pero hay varias afirmaciones que se repiten: es importante mantener horarios regulares y ajustarse a los ritmos circadianos. Es decir, dormir bien es bueno para la salud.

Esto no sorprenderá a nadie, está claro. Pero no es tan sencillo llegar a un consenso sobre qué significa “dormir bien”. Y ahora, un análisis de los centros estadounidenses Mass General Brigham y Rush University Medical Center, publicado en la revista científica JAMA Network Open, que ha analizado el patrón de descanso de 1.338 adultos, trae algunas conclusiones sorprendentes.

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La investigación asegura que el momento del día en el que una persona se va a la cama incrementa (o reduce) el riesgo de mortalidad. Según los resultados, alargar la hora de irse a la cama más allá de la medianoche es perjudicial, pero también, y esta es la novedad, lo es acostarse antes de las 22:00. Este patrón se mantiene incluso en personas que cumplen con el número total de horas recomendadas de sueño.

La clave de este fenómeno reside en el ritmo circadiano, el reloj biológico que regula los ciclos diarios del cuerpo humano. Cuando este mecanismo interno se altera debido a horarios irregulares o desajustes en la hora de acostarse, pueden aparecer consecuencias negativas que incluyen hipertensión, problemas metabólicos y una predisposición mayor a enfermedades cardíacas y neurodegenerativas, según han señalado los investigadores de Mass General Brigham y Rush University Medical Center.

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Un segundo estudio, liderado por las universidades de Surrey y Northwestern, analizó a más de 433.000 personas y concluyó que quienes tienden a dormir tarde presentan un 10% más de probabilidad de morir por cualquier causa durante un seguimiento de seis años. Esta asociación persiste tras ajustar otros factores de riesgo, subrayando la importancia del momento preciso de inicio del sueño.

Dormir con el wifi encendido (TikTok)

Cuál es la hora recomendada para irse a dormir

Según la investigación estadounidense, la franja horaria recomendada se encuentra entre las 22:00 y las 23:00 horas. Quienes se acuestan antes de las 22:00 tienen un 24% más de probabilidades de padecer un evento cardíaco. Y si el inicio del sueño es pasada la medianoche, el aumento es del 25%. Finalmente, quienes duermen entre las 23:00 y las 23:59 experimentan un 12% más de riesgo respecto al grupo considerado óptimo.

Las investigaciones recientes han refutado la idea de que basta con dormir “las ocho horas” habituales para proteger la salud. Un análisis de casi 61.000 casos del Biobanco del Reino Unido, publicado en la revista Sleep, ha demostrado que la regularidad de los horarios de descanso reduce el riesgo de morir por cualquier causa hasta en un 48% frente a quienes siguen patrones erráticos. Este efecto se mantiene entre personas que duermen las siete u ocho horas recomendadas.

“La regularidad del sueño es por mucho lo más importante”, ha declarado a la BBC Russell Foster, director del Instituto de Neurociencia del Sueño y Circadiana de la Universidad de Oxford. Foster hace hincapié en que la duración óptima depende de cada persona, pero la clave está en la consistencia de los horarios.

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