Draper se perderá Roland Garros por lesión y saldrá del top 100

Londres, 30 abr (EFE).- El británico Jack Draper no disputará el torneo de Roland Garros por una lesión de rodilla y caerá más allá del puesto 100 del ranking.

El tenista británico de 24 años espera volver a las pistas en la gira de hierba, después de una primera parte de la temporada marcada por las lesiones y en la que sólo ha podido disputar nueve encuentros, con un balance de cinco victorias y cuatro derrotas.

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"Mi rodilla está recuperándose y, aunque he empezado a golpear la pelota de nuevo, me han recomendado que no juegue Roland Garros. Aunque me dé pena perderme otro Grand Slam, el consejo es no apresurarme y jugar cinco sets en tierra batida", dijo Draper, que a principios de temporada no pudo jugar en Australia por un problema recurrente en el brazo.

El tenista de Sutton no juega desde el último Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, en el que tuvo que retirarse por un problema en su rodilla derecha.

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El inglés acaba de perder los 650 puntos de finalista del año pasado en Madrid y cederá en las próximas semanas 200 por su resultado en Roma y otros 200 por los octavos de final que logró en París. Esto le hará caer más allá del puesto 100 del ránking, por lo que necesitará invitaciones para acceder a los mejores torneos.

No obstante, esto no será un impedimento en los torneos de hierba en Inglaterra, donde la organización le asegurará 'wildcards'. EFE

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