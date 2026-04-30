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Ruiz: “Bilbao es un equipo dinámico que comparte muy bien el balón”

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Granada, 30 abr (EFE).- El entrenador del Covirán Granada, Arturo Ruiz, destacó que el Surne Bilbao Basket, al que visitan el domingo los suyos, es “un equipo dinámico que comparte muy bien el balón”, por lo que cree que la clave del choque será “parar su dinamismo”.

Ruiz confirmó este jueves en rueda de prensa la baja para el partido por lesión del base francés Mehdy Nguoama, el alta tras perderse la anterior cita del pívot bosnio Amar Alibegovic y la duda porque aún no ha entrenado esta semana del alero francés William Howard.

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Sobre el Surne Bilbao Basket indicó que “tiene mucho mérito lograr dos títulos europeos y de forma consecutiva”, por lo que felicitó por sus éxitos a técnicos y jugadores.

“Espero un rival muy concentrado para intentar meterse entre los ocho primeros, que para ellos es un éxito. El rival llega con mucha confianza y con una motivación muy grande. Necesitamos estar preparados y esperar la mejor versión del equipo rival”, subrayó Ruiz.

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Dijo que "es clave en el partido ser capaces de parar su dinamismo y de controlar el rebote", aparte de imponer el ritmo y de adaptarse "a los roles a adoptar en ataque”, sentenció.

Ruiz tiene claro que “en cualquier competición y más en la Liga Endesa es muy difícil ganar fuera”, por lo que “tras ganar en casa” necesitan “dar un paso más e intentar subir el nivel para ganar fuera”.

“No nos centramos en la permanencia, sino en el siguiente partido y en tratar de ganar más partidos”, agregó el entrenador del Covirán Granada, colista de la Liga Endesa y con mínimas opciones ya de permanencia. EFE

jag/cb/og

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