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DePedro, Olga Román y Javier Bergia entre otros homenajearán a Pablo Guerrero en Madrid

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Madrid, 30 abr (EFE).- Compañeros de profesión como Jairo Zavala, más conocido como DePedro, así como Olga Román, Javier Bergia o Virginia Maestro, entre otros, participarán en un homenaje a Pablo Guerrero y a la canción de autor que tendrá lugar el próximo 30 de mayo en Madrid.

Será bajo el título "Y volvimos a abrazarnos. Homenaje a Pablo Guerrero" y contará con más de una veintena de artistas, entre los que, según se ha informado, estarán también Jabier Muguruza, Clara Ballesteros, Ángel Petisme, Javier Paxariño, así como Luis Mendo y su banda (Juan Lapuente, Santi Vallejo y Christina Pérez).

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Configurado como "un encuentro entre amigos" o "un acto colectivo de memoria" más que como un concierto, sonarán las canciones del homenajeado, pero también sus poemas en las voces de Alicia Sánchez, Beatriz Blanco, Ada Salas, Antonio Crespo, Manuel López Azorín, Serafín Portillo, Rodolfo Serrano y Juana Vázquez.

Con la poeta y periodista Lara López como conductora, contará asimismo con la colaboración especial de Fernando González Lucini y Víctor Claudín, en cuanto "referencias imprescindibles en la memoria y el estudio de la canción de autor española".

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La entrada será libre hasta completar aforo y tendrá lugar a partir de las 19 horas en el Salón de Actos de la ETS de Ingenieros de Caminos de Madrid, dada la estrecha relación que Guerrero tuvo con la Escuela de Caminos desde los años 70 a través de la Asociación Cultural Caminos (1973-1987).

"Fue uno de los grandes refugios de la canción de autor, la poesía y el pensamiento libre en la universidad española. Pablo Guerrero actuó allí en numerosas ocasiones. Hoy, ese espacio le devuelve el abrazo", explica el comunicado.

Guerrero (Esparragosa de Lares, 1946) falleció el pasado 30 de septiembre de 2025 a los 78 años de edad como una de las figuras fundamentales de la canción de autor española gracias a una obra marcada por el amor, la relación con su tierra, Extremadura, pero también por la memoria y el compromiso social.

De hecho, en vida recibió distinciones como la Medalla de Extremadura (2000), el Premio a Toda una Vida de los Premios de la Música de 2009 y la Medalla de Oro de Bellas Artes en 2022. EFE

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